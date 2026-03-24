Victoria Mboko 0 - 2 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de marzo de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a las semifinales del torneo Miami Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la canadiense Victoria Mboko con un resultado de 7-5, 7-6 en la ronda de cuartos de final. Este encuentro, marcado por una intensa competencia, ha evidenciado la fortaleza de Muchova en momentos cruciales, especialmente en los tie-breaks, donde su rendimiento ha sido decisivo para sellar su victoria. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el undécimo juego, donde Muchova logró un break crucial que le permitió posteriormente cerrar el set a su favor. El segundo set siguió un patrón similar de igualdad hasta llegar al tie-break, donde Muchova demostró nuevamente su solidez bajo presión, ganando el set y asegurando su lugar en la siguiente ronda del torneo. Las estadísticas de saque de Muchova reflejan su eficacia, con un porcentaje de primeros servicios del 70% y logrando salvar 2 de las oportunidades de break en contra. Además, su capacidad para convertir en puntos sus primeros servicios y su agresividad en los puntos de retorno han sido aspectos destacados de su juego en este encuentro.



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