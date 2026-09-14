Villareal 1 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de septiembre de 2026.

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El Villarreal cayó este lunes por 1-2 ante el Betis en el Estadio de la Cerámica, en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades en la primera mitad. A pesar de que los locales dominaron la posesión con un 62%, fue el Betis quien mostró mayor efectividad en sus remates. Gerard Moreno adelantó al Villarreal en el minuto 29 tras una asistencia de Renato Veiga, pero el Betis respondió rápidamente con goles de Juan Hernández en el 39 y Natan en el 43. Un gol de Tajon Buchanan fue anulado por el VAR en el minuto 18 debido a un fuera de juego, lo que podría haber cambiado el rumbo del partido. A pesar de sus esfuerzos, el Villarreal no logró revertir el marcador en la segunda mitad, destacando en ataque Gerard Moreno como el jugador más participativo de los locales.

Con esta victoria, el Betis se mantiene en la tercera posición de LaLiga con 15 puntos, igualando al Real Madrid y al Barcelona, aunque estos últimos lideran la tabla por diferencia de goles. Por otro lado, el Villarreal sigue en la parte baja de la clasificación, ocupando la 18ª posición con solo 2 puntos en cinco jornadas, lo que lo mantiene en puestos de descenso. La efectividad del Betis en ataque, a pesar de tener menos posesión, fue clave para llevarse los tres puntos en este emocionante encuentro.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VILLAREAL 1 - REAL BETIS 2 (1-2, al descanso).

-EQUIPOS

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.76), Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesana, Pape Gueye (Nathan Saliba, min.54), Nicolas Pepe (Ayoze Perez, min.76), Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min.55); Georges Mikautadze, Gerard Moreno (Tani Oluwaseyi, min.62).REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Hector Bellerin, Natan, Francisco Garcia; Pablo Fornals (Facundo Bernal, min.83), Marc Roca, Rodrigo Riquelme (Nelson Deossa, min.66), Isco (Dani Ceballos, min.57), Abdessamad Ezzalzouli (Antony, min.67), Juan Hernandez (Giovani Lo Celso, min.84).

-GOLES

1-0, min.29: Gerard Moreno (Renato Veiga) .1-1, min.39: Juan Hernandez.1-2, min.43: Natan.Gol anulado a Tajon Buchanan de Villarreal en el minuto 18 .

-ÁRBITRO

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Valentin Pizarro y Alejandro Muniz. Amonestó a Renato Veiga (min.84), por parte de VILLAREAL. por parte de REAL BETIS.

-INCIDENCIAS VAR

Min.18: ¡G O O O O O O O L de Villarreal! Marca Tajon Buchanan.Min.20: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Villarreal.Min.20: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Villarreal por fuera de juego.

-ESTADIO

Estadio de la Ceramica (18,267 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Villareal Real Betis Goles 1 2 Remates Fuera 3 3 Remates 12 23 Pases Totales 621 378 Corners 7 4 Faltas 7 8 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 2 10 Fueras de Juego 5 2 Tarjetas Amarillas 1 0 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 124 90 Ataques Peligrosos 61 38 Centros 19 14 Saques de Banda 15 19 Saques de Portería 7 8 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 12 Paradas 8 6 Contra Golpes 2 8

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 15 5 2 Champions Real Madrid 12 5 3 Champions Betis 12 5 4 Champions Alavés 10 5 5 Europa League Atlético 10 5 6 Conference League Sevilla 10 5 18 Descenso Villarreal 2 5 19 Descenso Elche 2 5 20 Descenso Valencia 1 5

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Últimos Resultados de Betis

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/09/2026 Champions Lille 2-3 Betis 04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid 29/08/2026 LaLiga Levante 5-2 Betis 25/08/2026 LaLiga Valencia 0-1 Betis 21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad

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