Zhizhen Zhang 2 - 0 Roberto Carballes Baena: resumen y estadísticas del partido de Qatar Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de febrero de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista chino Zhizhen Zhang ha avanzado a los octavos de final del torneo de Qatar Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Roberto Carballes Baena (6-4, 6-4) en un partido que destacó por la efectividad de Zhang al servicio y su capacidad para aprovechar los momentos clave, logrando dos 'breaks', uno en cada set, que le aseguraron una ventaja decisiva. Zhizhen Zhang mostró una sólida actuación al servicio, con un porcentaje de primeros servicios del 67% y ganando el 75% de los puntos jugados en su primer servicio. Además, Zhang consiguió un total de 10 aces a lo largo del partido, lo que contribuyó significativamente a su victoria. Su habilidad para mantener la presión y aprovechar las oportunidades de 'break' fue crucial, logrando convertir 2 de las oportunidades de quiebre que se le presentaron. Por otro lado, Roberto Carballes Baena luchó para encontrar ritmo en su juego de retorno, logrando ganar solo el 34% de los puntos en los servicios de Zhang. A pesar de sus esfuerzos y de mantenerse competitivo en ambos sets, Carballes Baena no pudo contrarrestar la potencia y precisión del saque de Zhang. Con esta victoria, Zhizhen Zhang no solo avanza a la siguiente ronda del Qatar Open, sino que también demuestra su capacidad para competir en superficies duras y contra rivales de alto calibre, consolidando su posición como uno de los tenistas a seguir en el torneo.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###