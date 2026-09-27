Alpine condena los insultos a Lando Norris en redes tras el accidente de Colapinto

Lando Norris, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Liam Lawson y Arvid Lindblad durante el incidente del Gran Premio de Azerbaiyán - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Fórmula 1 Alpine ha condenado los ataques que está sufriendo el piloto británico Lando Norris (McLaren) en redes sociales por parte de seguidores del argentino Franco Colapinto (Alpine), que el sábado provocó un accidente que acabó con la carrera del vigente campeón del mundo en el Gran Premio de Azerbaiyán.

"Como equipo, creemos que es necesario pronunciarnos una vez más sobre el odio y los insultos en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y a nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y con quienes disfrutamos compitiendo en la máxima categoría del automovilismo", señaló Alpine en un comunicado.

Durante la vuelta 37 de las 51 al circuito urbano de Bakú, con el francés Pierre Gasly (Alpine) séptimo y Colapinto luchando por el noveno puesto con Norris, el argentino llegó demasiado rápido a la primera curva, bloqueó los neumáticos y embistió el lateral del coche de su compañero de equipo; a su vez, Gasly golpeó a Norris y los tres se salieron de pista. El sudamericano deberá cumplir diez segundos de penalización en Malasia.

Norris se mostró visiblemente enfadado tras la prueba. "Me sacaron de carrera. Hay pilotos que, sinceramente, no deberían estar en la Fórmula 1", declaró el vigente campeón del mundo. Tras sus comentarios, estalló una avalancha de mensajes de odio en redes sociales contra el piloto británico, en su mayoría procedentes de seguidores de Colapinto.

"Los errores ocurren cuando se compite al límite e, independientemente del resultado o del desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio. Condenar los abusos en las redes sociales no va dirigido a ninguna afición en concreto ni a los seguidores de un equipo o piloto en particular; se trata de un problema universal que debe ser denunciado y reconocido por todos los aficionados a este deporte", afirmó Alpine.

En este sentido, la escudería francesa condenó "enérgicamente" los insultos. "Nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en su voluntad de erradicar este fenómeno. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede tolerarse", manifestó.

"Sabemos que, como orgullosos participantes en este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y contribuir a encontrar una solución. Seguiremos colaborando estrechamente con el promotor del campeonato, el titular de los derechos y el organismo rector para debatir formas de hacer frente al acoso en internet y fomentar la sana rivalidad deportiva, por la que la Fórmula 1 es famosa y que la hace tan especial", finalizó.