Antonelli: "Esta vez me salió bien, pero Norris merecía la victoria, tuvo mala suerte"

El piloto italiano de F1 Kimi Antonelli (Mercedes), con el trofeo de ganador del GP de España 2026. - OSCAR J. BAROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) destacó este domingo su "genial victoria" en el Tag Heuer Gran Premio de España de Fórmula 1, aunque reconoció que el inglés Lando Norris (McLaren) "se la merecía, porque iba en cabeza y tuvo mala suerte con el 'Virtual Safety Car' (VSC)".

"La victoria ha sido genial, pero creo que Lando se la merecía, porque iba en cabeza y tuvo mala suerte con el VSC. En mi caso, el momento fue casi perfecto porque Bono (Peter 'Bono' Bonningtonme, su ingeniero de pista) dijo, al llegar al último sector, que sí podría estar acercándose (el VSC), así que bajé el ritmo, reduje un poco la velocidad a propósito, a ver si podía conseguir el VSC justo antes de la entrada al 'pit-lane' y esta vez me salió muy bien", relató a los medios tras su octavo triunfo del año.

El italiano, que domina la clasificación general de pilotos con 81 puntos de ventaja sobre su compañero, el inglés George Russell, reiteró que, "en general, Norris se merecía la victoria", pero defendió que ahora sigue "adelante" e intentará "entender" qué pueden "hacer mejor para seguir así".

"Ir carrera a carrera, sin pasarnos de la raya, simplemente disfrutarlo todo lo posible. Seguir subiendo el listón porque, sin duda, McLaren es muy rápido, Red Bull con Max (Verstappen) también ha estado muy rápido y Ferrari ha estado ahí arriba. Sin duda, va a ser duro, pero simplemente vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos y rendir al máximo semana tras semana", concluyó el italiano, que recibió el trofeo en el podio de Madring de las manos del Rey Felipe VI.