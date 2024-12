Carlos Sainz, sobre la marcha de su hijo de Ferrari: "El año no es fácil sabiendo que no vas a estar"

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de rallys Carlos Sainz, confesó que para su hijo, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, no ha sido "fácil" la temporada de que finaliza el próximo fin de semana "sabiendo que no" va a seguir en la escudería Ferrari en 2025, además de asegurar que "no" se ve como favorito para el próximo Rally Dakar.

"El año no es fácil sabiendo que no vas a estar. Creo que ha mantenido el tipo, la ilusión y las ganas, y la prueba es que están luchando", dijo el vigente ganador del Rally Dakar en los prolegómenos de los Premios AS del Deporte 2024.

Para Sainz, su hijo debe estar "contento" de su paso por la escudería italiana, en la que lleva desde la temporada 2021, porque la ha "ayudado a ir mejorando de cuando llegó a donde está". "Están luchando por el Campeonato del Mundo de Constructores y creo que tiene que estar orgulloso de su paso por el equipo", aseguró.

En otro orden de cosas, ante una nueva edición del Rally Dakar, el cuatro veces vencedor de esta carrera llega "con un vehículo nuevo 100%" de Ford cumpliéndose el hito para la marca que irá por "primera vez al Dakar con un programa oficial". "Con muchas ganas de que llegue ya la carrera. Cuanto más se va acercando la fecha, más ganas de que llegue y más despacio pasa el tiempo", manifestó.

Además, el piloto madrileño "no" se ve como favorito para la nueva edición del Dakar que comienza a principios de año, del 3 al 17 de enero de 2025, por ser el "primer año de un coche siempre". "Por muchos tests que hagan, muchas pruebas que hayamos realizado, casi siempre suele haber alguna sorpresa, pero la verdad es que estamos contentos con todo el desarrollo del coche y con las pruebas que hemos hecho", analizó.

"Ha surgido un programa interesante, con una marca que me trae muy buenos recuerdos y con un equipo en el que estuve en mi etapa del Mundial de Rallys, que ahora va a afrontar por primera vez el Dakar y todo eso mezclado, todo eso junto, pues hace que sea lo suficientemente interesante como para intentar ganar con una quinta marca", finalizó.