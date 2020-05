¿Quién pilotará el Ferrari de Vettel en 2021?

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La escudería Ferrari y el piloto alemán Sebastian Vettel han optado por separar sus caminos al término del Mundial 2020, que está en el aire debido al coronavirus, y poner fin a una relación que no ha llegado a tener éxito ni a lograr ningún Mundial, por lo que ahora se abre un bonito debate sobre quién debe relevar al cuatro veces campeón del mundo en el asiento del 'cavallino rampante' en un 2021 donde también habrá novedades reglamentarias en pos de favorecer el espectáculo.

CARLOS SAINZ: Apellido histórico y manos milagrosas. El español Carlos Sainz, actual piloto de McLaren, aparece en todas las quinielas, y además acaba contrato este año. Su gran Mundial 2019, sexto con un MCL34 que no iba fino y tenía lagunas y sumando su primer podio en Brasil, le hizo subir enteros entre los 'grandes'. Y Ferrari tiene ahora hueco para las manos milagrosas de Carlos Sainz, que ya no tiene nada de 'Júnior' y puede hacer más grande un apellido ya histórico en el mundo del motor.

DANIEL RICCIARDO: Un talento perdido listo para resurgir. El australiano, tercero en los Mundiales de 2014 y 2016 en Red Bull, ya demostró en 2014 que es capaz de dar mejor rendimiento a un coche que Vettel, pues le superó en la escudería austriaca. No obstante, siempre ha dado la sensación de no poder alcanzar ese 'plus' que le haga campeón del mundo, algo que sí logró, cuatro veces, el alemán. No fue su relevo idóneo en Red Bull, pero si recala en Ferrari, tiene armas para llevar a cabo un segundo intento de superarle.

MAX VERSTAPPEN: Un futuro brillante y probablemente el mejor talento actual de la F-1 junto con Charles Leclerc y Carlos Sainz. El neerlandés, a sus 22 años, todavía tiene un futuro enorme por delante y terminó tercero el último Mundial 2019. Sus 31 podios y 8 victorias en Red Bull, su juventud y su carácter le convierten en otro gran candidato a ir a Ferrari a intentar convertir de nuevo al 'cavallino rampante' en coche ganador. Y a nivel mediático sería un seguro para Ferrari.

LEWIS HAMILTON: Un reto mayúsculo para un campeón estratosférico. Sin duda, sería la 'bomba' del mercado. Ver al seis veces campeón del mundo vestir de rojo rompería todos los moldes. ¿Por qué dejar Mercedes, donde ha ganado cinco Mundiales en siete años y podría sumar uno más, aún? Pues por morbo, por ponerse un reto enorme, por tener Mundiales con tres escuderías distintas. Además de la parte económica, habría mil flecos a peinar pero, sin duda, sería el mejor movimiento que podría hacer Ferrari si quiere apostar fuerte por volver a reinar en la Fórmula 1.

FERNANDO ALONSO: Un regreso mediático para culminar la inacabada obra. Sería otro fichaje mediático e inesperado y conllevaría el regreso del 'dakariano' a la F1 y a Maranello. Ese parece ser el gran escollo, además de que tendría 39 años y podría querer los mismos galones que Leclerc. Pero el asturiano, bicampeón del mundo con Renault, tiene experiencia y conoce Ferrari, donde dejó deberes por hacer y completar; en cinco campañas en Ferrari (2010-2014) sólo pudo ganar 11 carreras pero logró tres subcampeonatos con un coche que no era el mejor. Rozó el éxito, sobre todo, en 2012 cuando se quedó a 3 puntos del campeón, Sebastian Vettel (Red Bull).

MICK SCHUMACHER: El talentoso hijo de un mito ferrarista. Para aquellos que idolatraron a un Michael Schumacher cuyo estado de salud es una incógnita tras su accidente esquiando en diciembre de 2013, ver a su hijo Mick en Ferrari sería dar longevidad a una relación triunfal. Michael padre ganó cinco títulos consecutivos vestido de rojo, es un histórico de la F1. Mick, a sus 21 años, formó parte de la academia de Ferrari y en 2019 pilotó un SF90 en el test de Baréin. En 2018 conquistó el Campeonato Europeo de F3 y en 2019 ganó su primera carrera en la F2, antesala de la Fórmula 1.

PASCAL WEHRLEIN O ANTONIO GIOVINAZZI: Dos pilotos probadores que ya conocen la casa. Sería la opción más cómoda, asequible y menos ambiciosa. Sería ocupar el volante y dar responsabilidad y liderato a Charles Leclerc. Pascal Wehrlein, que llegó a Maranello de Mercedes, apenas ha podido rodar con un Ferrari de 2009 en una exhibición pero ayudó a desarrollar el monoplaza actual. Por su parte, Antonio Giovinazzi, ahora en Alfa Romeo, fue piloto probador de Ferrari en 2018, por lo que también es conocido en la escudería.