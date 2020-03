Sainz: "No se sabe dónde están las dos o tres últimas décimas"

A punto de empezar su sexto año en la F1, el único piloto español de la competición reconoce que será "muy difícil" repetir su 2019

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha explicado que "la foto de la pretemporada da una idea" de cómo puede empezar el Mundial de Fórmula 1 en Australia, pero que es una incógnita "dónde están las dos o tres últimas décimas" que pueden decantar muchas batallas entre coches, al tiempo que ha avisado de que será "muy difícil" repetir su sexto puesto del último campeonato.

"El sexto puesto en el Mundial es muy difícil de repetir si no hay baile de pilotos entre los equipos de cabeza, como hubo el año pasado en Red Bull. El séptimo puesto debería ser el objetivo a final de año, y en carrera lograr algún quinto puesto, algún podio si cae, y acabar en la zona de puntos lo máximo posible", resumió Sainz en una entrevista concedida a Europa Press durante un evento promocional con Estrella Galicia 0,0, marca que patrocina tanto al piloto como al equipo.

A punto de empezar el curso en Melbourne Park, el madrileño explicó que "la foto de la pretemporada da una idea", pero que "las últimas dos o tres décimas, que en mitad de parrilla lo son todo, no se sabe dónde están". "Hay que ser precavidos porque hay equipos como Racing Point, Renault o AlphaTauri que van rápido", dijo sobre los potenciales rivales del equipo inglés, que en 2019 progresó notablemente.

"El año pasado se dio el paso que merecía como mínimo McLaren, que es liderar la zona media de la parrilla. A partir de ahora los pasos son más complicados porque encontrar las últimas décimas de segundo es muy difícil. Eso requiere muchos años de desarrollo y mucho conocimiento técnico, y en eso nos llevan mucha ventaja los equipos de cabeza", subrayó.

Pese a esa dificultad, Sainz recalcó que "el objetivo de McLaren es volver a estar entre los puestos de cabeza a medio plazo". "Y para ello no preocupa tanto la posición en carrera como la distancia sobre los equipos de cabeza, que el año pasado fuimos recortando poco a poco. Este año hay que seguir intentando hacer lo mismo", pidió.

SIN "PRISA" POR NEGOCIAR SU FUTURO

En cuanto a su futuro a finales de 2020, cuando expira su contrato con McLaren, explicó que ambas partes están "contentas" con la relación, pero que ahora mismo no tienen "prisa" porque "queda mucho año por delante y aún no se ha disputado ni la primera carrera".

"Suele darse el caso de que en cuanto cae una ficha caen las demás, hay un 'efecto dominó', pero ahora mismo ese mercado me queda muy lejos y no me interesa. Estoy muy centrado en darle a McLaren lo mejor que tengo y estoy seguro de que, mientras tanto, irá habiendo conversaciones para ir avanzando cosas", avanzó.

A Sainz le gusta el "cambio de cultura" que está viviendo McLaren en los últimos tiempos "para ser un equipo más profesional, más unido, con más espíritu de equipo". "Esos cambios ya se están llevando a cabo, pero van a tardar sus meses o sus años en acabar cuajando del todo. Hay que seguir con esos cambios y estoy seguro de que darán sus frutos", pronosticó.

"SI HAY PELIGRO CON EL CORONAVIRUS, LO LÓGICO SERÍA SUSPENDER"

En cuanto al presente y el futuro de la F1, Sainz reconoció que "hoy en día en la Fórmula 1 gana siempre Mercedes porque son los mejores, el equipo que está dispuesto a invertir más dinero y a llevar a la F1 a un nivel de gasto, perfección y dinamismo como nunca se ha visto en la historia".

"Hasta que no se igualen un poco los presupuestos no va a haber oportunidad de unirse a los equipos punteros. Estamos esperando a esa oportunidad que nos va a brindar 2021, a ver si podemos acercarnos. Esa es la idea del brutal cambio de reglamentación, que la F1 sea más divertida con más equipos luchando por victorias", recordó.

Por último, habló sobre la amenaza del coronavirus que ya ha afectado a muchos deportes, pero todavía no a la F1. "Si vamos a un país con mucho peligro de infección, creo que lo natural sería suspender la carrera. La Fórmula 1 no es solo un coche, son personas viajando por el mundo y hay que protegerlas. Daría mucha rabia, pero la salud de las personas siempre va un paso por delante del resto", opinó.