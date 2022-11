Luis Enrique: "Siento vuestra energía, somos seres de luz"

El seleccionador da la razón al Rey con el "soberbio" debut ante Costa Rica

El técnico avisa del VAR en Catar: "Hay que vigilar el contacto en el área"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, retomó este jueves su afición por el 'streaming' tratando de nuevo varios temas personales y profesionales, con el buen sabor de boca de la goleada (7-0) sobre Costa Rica y con vistas al próximo duelo en el Mundial de Catar 2022 contra Alemania.

"Salió todo a pedir de boca. El resultado fue inmejorable. Es una competición corta y un partido malo te echa. Alemania llega con una necesidad que le obligará a tomar riesgos", dijo en su inicio en un nuevo capítulo de su faceta de 'streamer' en Twitch.

'Lucho' celebró que su equipo manejara con calma el inicio del torneo y fue preguntado por la interpretación positiva del rey Felipe VI cuando bajó al vestuario. El monarca confesó que no había visto ningún error. "Analizar un partido de España me lleva cuatro horas. Ahora acabamos de terminar", comentó.

"Hay algún error mínimo. Estuvimos soberbios en la circulación de balón y en la presión tras pérdida. Gasto más tiempo en mejorar nuestro modelo de juego. Nosotros jugamos igual sea el rival que sea. Buscamos repetir una serie de circunstancias para que el jugador las reconozca", añadió.

Por otro lado, el técnico asturiano explicó que como entrenador intenta "ayudar al jugador", entenderle, y insistió en que centra el trabajo en su equipo en un 60%. "Contra Alemania es la misma estrategia. Hasta el día del partido no les ensañamos nada. Adelantamos cosas, ellos conocen a Alemania también. El mismo día del partido les enseñamos dónde podemos tenemos ventaja", dijo.

Además, Luis Enrique fue preguntado por el uso del VAR y los penaltis que se están pitando en el Mundial. "Se están empezando a castigar acciones en el área que son casi forcejeos. Hay que vigilar el contacto, si hay agarrones, a cámara lenta puede parecer penalti. Estamos atentos a esas jugadas", apuntó.

El técnico de 'La Roja', que celebró la visita de Andrés Iniesta, desveló un "entrenamiento espectacular" este jueves, que le hace "ser optimista y estar muy tranquilo", y explicó que esta dedicación al 'streaming' no persigue liberar a los jugadores ni acaparar las críticas. "Prefiero estar en segundo o tercer plano, esto apareció con mi hijo, no es para polemizar", afirmó.

Volviendo a lo deportivo, 'Lucho', que apuntó que aunque no vea en directo algún partido sigue de manera lógica el Mundial, insistió en que el once contra Alemania el domingo no será el mismo que contra los 'ticos', después de analizar también el partido de los alemanes contra Japón. El seleccionador insistió en la buena energía que le llega de los aficionados, además de sus seres queridos.

"Siento vuestra energía, somos seres de luz. Conecto con mis seres queridos. Me ayuda mucho. Siento vuestra energía y si te puedes tocar es mucho más fácil", dijo, destacando el seguimiento en crecimiento que tiene la selección. "No por este partido, en el Europeo ya empezó una tendencia diferente", apuntó.

"Es muy bonito sentir el cariño y si se lo devolvemos, mejor. Esto es un espectáculo y estamos obsesionados con que hay que ganar. Nosotros pensamos que hay más opciones jugando bien y encima más divertido para el jugador y el espectador", añadió.