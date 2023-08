Mundial 2023 | Sigue en directo el España - Suecia: Alexia titular

CHOQUE DE ESTILOS El partido se presenta seguramente como un choque de estilos entre la mejor selección a nivel ofensivo, España con 15 goles anotados, ante una de las mejores defensas, la sueca, con tres goles encajados y una portera entonada (Musovic). Lo más probable es que Suecia le ceda la iniciativa a las españolas y no presione demasiado arriba para fortalecerse en su campo, donde sí apretará para robar rápido

LOS PELIGROS DE SUECIA Suecia cuenta con jugadoras, además de experimentadas en este tipo de partidos, muy conocidas a nivel internacional como puede ser la blaugrana Fridolina Rolfö, muy polivalente. A su lado, en el once, la exmadridista Kosovare Asllani, la central Magdalena Eriksson o la delantera Stina Blackstenius son otras de sus referencias, aunque su 'pichichi', curiosamente, es una central, Amanda Ilestedt, que ha firmado ya 4 goles en este Mundial

PER GERHARDSSON SUBRAYA EL TALENTO ESPAÑOL "La dificultad de España es que tienen muchas jugadoras habilidosas, mientras que otros equipos pueden tener solo una o dos estrellas. Por eso es muy importante que nos aseguremos de contrarrestarlo. España se parece a nosotros; son agresivas, con ataques rápidos", recalcó el selecconador de Suecia

ESPAÑA BUSCA SU PRIMERA GRAN FINAL La selección femenina busca disputar su primera final de una gran competición internacional. Sólo una vez, en la Eurocopa de 1997, ha estado en semifinales, aunque entonces se accedía directamente desde la fase de grupos y no tuvo que pasar por ninguna eliminatoria, cayendo por 2-1 ante Italia

