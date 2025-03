AFE urge a las distintas competiciones a un consenso para establecer un descanso mínimo de 72 horas

La Asociación lamenta como último ejemplo la fecha del Barça-Osasuna sin atender "los derechos laborales de los futbolistas"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este jueves contactos con las "distintas competiciones" para reclamar el descanso mínimo e 72 horas entre los partidos que, con "recurrencia", no se viene respetando.

"AFE ha contactado con todas las instituciones responsables de las distintas competiciones, tanto a nivel nacional como internacional, para adoptar, de forma conjunta, las medidas necesarias para preservar la salud de los futbolistas y las futbolistas", afirma la Asociación en un comunicado.

"No disponer del preceptivo descanso entre encuentros podría constituir un incumplimiento de la legislación sobre protección de riesgos laborales, que establece de forma expresa el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. En base a estas premisas legales, las jornadas laborales no deben contravenir aquellas medidas relacionadas con la salud ya que, según señalan los especialistas en la materia, si no se respeta el mínimo descanso se pueden producir riesgos evidentes y palpables de lesión", añade.

Desde AFE hacen referencia a la fecha confirmada este mismo jueves del aplazado FC Barcelona-CA Osasuna para el 27 de marzo desestimando las alegaciones de ambos clubes. "Entendemos que el órgano competente, a pesar de que ambos clubes coincidían en una de las fechas propuestas, ha priorizado el conocido como 'Principio Pro Competición' sobre los derechos laborales de los futbolistas de ambos equipos, con quien AFE está en contacto, en un asunto tan fundamental como es la prevención de su salud", lamenta.

"Por la reiteración con la que se elude el mencionado descanso tanto en competiciones masculinas como femeninas y sabedores de la dificultad que entraña la elaboración del calendario de fútbol, AFE, quien considera que el descanso del colectivo de futbolistas es un asunto fundamental e innegociable, ha ofrecido su colaboración a FIFA, UEFA, LaLiga, Liga F y Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para establecer un marco de trabajo conjunto que tenga como punto de partida tanto el debido descanso de los futbolistas y las futbolistas para proteger su salud física y mental, como la evolución de las competiciones", termina.