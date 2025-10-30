Un aficionado del Darmstadt, en estado crítico tras desplomarse durante un partido de la Copa de Alemania

DARMSTADT (ALEMANIA), 30 Oct. (dpa/EP) -

Un aficionado del Darmstadt que se desplomó en las gradas durante la victoria por 4-0 de su equipo en dieciseisavos de final de la Copa de Alemania contra el FC Schalke 04 este miércoles se encuentra en estado crítico en el hospital.

La emergencia médica se produjo pocos minutos después del saque inicial. Tras un comienzo caliente en las gradas, el ambiente en el estadio dio paso rápidamente a un respetuoso silencio durante la mayor parte de la primera parte.

El Darmstadt venció cómodamente al líder de la Bundesliga 2, el Schalke, aunque la alegría por avanzar a octavos de final de la Copa se vio empañada por esa emergencia médica en las gradas en los primeros instantes del duelo, por la que un aficionado local está ingresada y en estado crítico, según informó el propio club.