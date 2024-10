Aitana Bonmatí: "Soy ganadora y competitiva, esa mentalidad es clave para ser mejor y superarte cada día"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española del FC Barcelona Aitana Bonmatí se mostró "muy agradecida" por ganar este lunes su segundo Balón de Oro consecutivo, premio que es producto de estar "rodeada de grandes jugadoras" y a su "mentalidad" que le hace ser "mejor cada día".

"Estoy muy agradecida de volver a estar aquí y recoger mi segundo Balón de Oro consecutivo, pero como siempre digo, esto no se consigue sola y estoy muy agradecida y soy muy afortunada de tener alrededor y estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, seguir creciendo y ser cada día mejor jugadora", señaló Bonmatí tras recoger el trofeo de manos de la actriz estadounidense Natalie Portman.

La de San Pere de Ribes dio las gracias "al 'staff' y trabajadores del club", al club blaugrana por "todo" lo que hacen por la sección y a los aficionados que les acompañan "cada fin de semana" y que les hacen "vivir momentos únicos como la final de la Champions de Bilbao".

La catalana tampoco se olvidó de sus compañeras Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo, segunda y tercera respectivamente en la votación. "No me quiero olvidar de dar la enhorabuena a Caro porque ha hecho una gran temporada y también merecería estar aquí. Gracias por hacerme mejor jugadora y por la conexión que tenemos a la banda derecha", expresó.

"Esto me lo he llevado yo, pero tanto Caro como Salma podrían haber estado aquí también. No depende de mí, yo daría una parte a cada una porque creo que cada una hace una labor brutal en el campo. Nos ayudamos una a la otra a ser mejores y eso nos hace grande como equipo. Así que gracias a todas de verdad otra vez por todo lo que estamos consiguiendo porque esto es del equipo, de verdad", añadió Bonmatí.

La centrocampista internacional dio las gracias a su "familia, amigos y entorno". "Sin ellos, que viven la parte más dura y los momentos más duros, estar aquí, no sería posible", subrayó. "Ha sido un placer estar aquí de nuevo. Y es gracias a mis compañeros y al club que me dan todo y que me hacen mejor jugador de fútbol cada año", advirtió.

A nivel individual, la jugadora del Barça reconoció da "mucha importancia" a su "mentalidad". "Soy ganadora y competitiva, y tengo ambición. Creo que es básicamente lo que ha hecho que llegue a ser la jugadora que soy hoy en el día porque puedes tener muchas habilidades, una gran técnica o entender muy bien el juego, pero el hecho de tener esa mentalidad que te hace superarte cada día, que te haces el mejor jugadora cada día, creo que es clave", detalló.

"Siempre digo que lo que me lleva a estar aquí o lo que nos lleva como equipo a llegar a grandes títulos es la mentalidad que tenemos. Creo que mientras siga teniendo esta mentalidad ganadora, ambiciosa, voy a estar dando guerra mucho tiempo y voy a querer seguir ganando títulos con el club, con la selección. La mentalidad es lo que te mueve a llegar a estos éxitos", añadió al respecto.

Sobre lo especial de reeditar el trofeo, opinó que "como las primeras veces igual no hay ninguna". "Pero estoy muy agradecida de volver a estar aquí. No es fácil todo lo que hacemos cada año y la verdad es que estoy muy agradecida de volver a estar aquí recogiendo el segundo Balón de Oro. Pero al final yo formo parte de un deporte colectivo en el que me encuentro rodeada de magníficas futbolistas, tanto en el Barça como en la selección. Y sólo puedo dar gracias, porque sin ellas no sería la futbolista que soy hoy", apuntó.

En este sentido, cree que "cuando juegas y vas acumulando experiencia, es cierto que multiplicas tu confianza en ti misma y la incrementa". "No se trata de los premios o de la experiencia, sino que se trata simplemente de tener también unas compañeras de equipo que me rodean, que claramente me han creado la confianza que tengo a día de hoy", remarcó.

Su Balón de Oro es el cuarto consecutivo para el FC Barcelona y para el fútbol español, tras los dos anteriores de Alexia Putellas, lo que a Bonmatí le parece "algo brutal y fascinante". "También podría haber sido cualquiera de otras estas jugadoras que están aquí. Es algo excepcional para el club, para mí es un orgullo formar parte del Barça, un club único y también que se lleve estos reconocimientos es brutal. Se lo debo todo al Barça, que me lo ha dado todo desde que tengo 13, 14 años. Espero seguir cosechando muchos títulos más para el Barça", sentenció.