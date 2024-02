Alba Redondo: "Alexia da mucha experiencia al equipo y ayuda a las jóvenes"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delantera de la selección española Alba Redondo dejó claro este miércoles que son "conscientes" de que hay que ir "poco a poco" con Alexia Putellas, pero que su presencia en esta convocatoria de cara a la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones por la "mucha experiencia" y "ayuda" que ofrece en el vestuario, mientras que no esconde que se sienten "favoritas" para el vital duelo ante los Países Bajos y que saben ya cómo "lidiar con la presión" de este tipo de encuentros.

"Alexia es una jugadora que da mucha experiencia al equipo tanto dentro como fuera del campo, es una jugadora que hay que tener y ayuda a las jóvenes y a las medio jóvenes y obviamente estamos muy contentas de que esté aquí. Queremos que esté cuanto antes con nosotras, pero hay que ser conscientes de que los tiempos son los tiempos. Estamos ayudándola y ella nos ayuda a nosotras, queremos que esté aquí", destacó Alba Redondo en rueda de prensa.

La manchega recordó que se están preparando "como equipo" para esta cita ante los Países Bajos y que "las jugadoras están poniendo todo de su parte", entre ellas la doble Balón de Oro como Tere Abelleira. "Tanto Tere como Alexia también están muy integradas con el equipo y obviamente van poco a poco, pero queremos que estén con nosotras y esperemos que nos puedan ayudar", reiteró.

La centrocampista del FC Barcelona es una de las capitanas y ante su posible ausencia, la jugadora 'granota' señaló que tienen "grandes referentes para que lleven el brazalete". "A mí si alguna vez se da la ocasión pues bienvenido sea, pero creo que ahora mismo es independiente para mí. Lo principal y lo importante es estar aquí y me siento una privilegiada. Voy a aportar todo lo que sé y vengo haciendo desde hace tiempo para poder a dar alegrías a este equipo y dar mi máximo rendimiento", zanjó.

La manchega celebró también estar de vuelta con la campeona del mundo, a la que viene a portar su "granito de arena". "Además, esta concentración es especial porque podemos conseguir algo superbonito otra vez. Veo un equipo muy competitivo y con ganas de dar muchas alegrías. Esperemos poder fraguar buenos partidos de cara a lo que tenemos", expresó.

Redondo confesó que ha trabajado "mucho en estos meses" de cara a volver con el combinado nacional, con el que no juega desde el pasado Mundial. "Quería ya no sólo dar mi mejor rendimiento en el equipo sino también tener la posibilidad de poder volver a vestir esta camiseta con la estrella", subrayó.

"Era una cosa que tenía guardada y obviamente cuando me lesioné el tono físico baja porque llegué a estar cerca de un mes y 'pico' sin competición, pero estos meses he estado trabajando duro tanto a nivel físico como a mental y ahora sí que me siento la futbolista que acabó la Copa del Mundo", añadió al respecto.

"NOS SENTIMOS FAVORITAS"

La delantera de 27 años tiene claro que es una jugadora "supercompetitiva". "Siempre quiero llegar y estar en todas las concentraciones, pero obviamente la realidad era que estaba lesionada y que no estaba en mi mejor momento. Yo era consciente de ello y solo podía volver si daba mi mejor versión. A partir de ese trabajo empecé a dar pequeños pasos sin mirar a largo plazo, porque me frustraba", dijo.

"He ido con objetivos cortos y alcanzables, con los que pude encontrar mi mejor versión. Sé que puedo dar más y que voy a conseguir ser mejor pero me lo tomé con mucha. Ahora hay otra realidad y me enteré con mi pareja Cristina, vimos mi nombre y nos abrazamos", detalló sobre su trabajo en estos meses y cómo recibió la noticia de su vuelta.

Respecto a la 'Final a Cuatro', que además da el billete a los Juegos Olímpicos, la internacional tiene claro que se sienten unas "privilegiadas de llegar a una fase final". "Obviamente nos sentimos favoritas, pero darnos galardones a lo mejor es contraproducente. Sentimos que podemos conseguir algo grande y vamos a poner todo de ello para hacerlo", apuntó.

Sobre la posible presión de este favoritismo, Alba Redondo consideró que es algo con lo que saben lidiar. "Creo que con eso tenemos que trabajar, esa presión hay que convertirla y revertirla, para poder disfrutar y jugar en el campo. Aquí las 25 jugadoras que estamos somos profesionales, el día a día sabemos manejarlo y sabemos lidiar con la presión y sobre todo disfrutamos, porque si se pierde eso se pierde todo", aseveró la futbolista del Levante.

La albaceteña admitió que tiene "muchos sueños", entre ellos estar en unos Juegos. "Sabemos de nuestro potencial. Nos tenemos que enfrentar a Holanda que ya las conocemos y sabemos sus puntos débiles. Vamos a ir a poder aprovecharlos y sobre todo a ver si podemos celebrarlo con nuestra afición ya que estamos en España sería algo superbonito. Tenemos muchas ganas y animo a todo el mundo a poder estar allí con nosotras", puntualizó.