Alejandro Valverde, Romain Bardet y Keegan Swenson se apuntan a la Castellón Gravel Race Orbea de Llucena

Archivo - Alejandro Valverde celebra su victoria en la prueba de Valencia de la Copa de España de Gravel 2024 - RFEC - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Castellón se prepara para acoger una nueva edición de la Castellón Gravel Race Orbea, una de las pruebas más destacadas del calendario internacional, los próximo 21 y 22 de febrero con Lucena del Cid como epicentro del gravel mundial con una cita que contará con la presencia del seleccionador nacional de carretera élite masculino, Alejandro Valverde; el francés Romain Bardet y el estadounidense Keegan Swenson.

En esta cita estará la clasificación directa para el Campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa. Así, esta prueba se convierte en una auténtica batalla por la élite del ciclismo de tierra que hace que 850 corredores, procedentes de 32 países, se hayan inscritos para tomar la salida en Llucena, marcando un récord de participación internacional.

Entre los nombres más destacados sobresalen ciclistas con palmarés de primer nivel en las grandes vueltas, Campeonatos del Mundo y las pruebas más exigentes de la disciplina como Keegan Swenson, campeón del mundo de XCM 2025; Thomas De Gendt, ganador de etapas en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España; Romain Bardet, podio en el Tour de Francia y cuatro victorias de etapa; Alejandro Valverde, campeón del mundo en ruta en 2018 y ganador de las dos ediciones disputadas de la Castellón Gravel Race; y Mads Würtz Schmidt, campeón de Europa de Gravel 2025.

En la categoría femenina, la participación estará encabezada por algunas de las mejores corredoras del panorama internacional con Sofia Gómez, vencedora de pruebas tan prestigiosas como la Cape Epic y The Traka; Carolin Schiff, vigente ganadora de la Castellón Gravel Race, que buscará revalidar su triunfo; Marta Tora, campeona de España de gravel 2025; Rosa Klöser, vencedora de la Unbound Gravel 2024; y Karolina Migon, ganadora de la Unbound Gravel 2025.

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, destacó el impacto de un evento que sitúa al territorio en el foco del deporte mundial. "Nuestra provincia acogerá una cita imprescindible para los amantes del gravel, que situará a Castellón como referencia internacional en esta disciplina que está en auge", afirmó mientras que la dirigente provincial ve esta edición como "una nueva oportunidad para mostrar al mundo el potencial de Castellón como escenario deportivo".