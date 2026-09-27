Alemania pierde en casa ante Grecia, Portugal neutraliza a Haaland y Países Bajos gana en Serbia

27 September 2026, Bavaria, Augsburg: Greece's Dimitris Kourbelis (L) celebrates with his teammates after scoring his side's opening goal, making it 0-1, during the UEFA Nations League Group A2 soccer match between Germany and Greece, at WWK Arena. Photo: - Sven Hoppe/dpa

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección alemana masculina de fútbol ha perdido en casa por 0-1 contra la de Grecia, en la jornada 2 de su grupo en la Liga de Naciones, durante un domingo que ha visto los triunfos de Dinamarca por 2-0 frente a Gales, de Países Bajos por 1-2 ante Serbia, de Portugal por 1-2 en su visita a Noruega y de Irlanda por 0-3 también a domicilio ante Israel.

En el Parken Stadion de Copenhague, un autogol de Ben Davies en el 53' puso a los locales en ventaja y Gustav Isaksen selló la victoria en el 66' con una volea de diestra en el interior del área. Esto dio a la selección danesa sus primeros tres puntos dentro del Grupo A4, empatada con el combinado noruego y ambos por detrás del liderato de Portugal.

Para llegar a seis puntos, la selección lusa se adelantó en Oslo al cuarto de hora por obra de João Félix, quien controló en el balcón del área y metió un sutil derechazo raso, ajustado al palo. Erling Haaland empató en el 51', aprovechando el rechace tras una falta, pero Gonçalo Ramos hizo el 1-2 de vaselina en el 54', con fallo del portero incluido.

La sorpresa de la noche se vivió en el WWK Arena de Augsburgo, donde un solitario gol de Dimitris Kourbelis en el 74', zurdazo raso desde la frontal del área y que tropezó en un adversario, tumbó a los pupilos de Jürgen Klopp en su estreno local como seleccionador de la 'Mannschaft'.

En ese mismo Grupo A2, con Alemania luciendo en su casillero un único punto y Grecia siendo líder con seis, aparece una Países Bajos que se mostró resolutiva para vencer en Belgrado y situarse con cuatro puntos, dejando al combinado serbio colista sin puntuar. Mexx Meerdink abrió la 'lata' de penalti a la media hora y también consiguió el 1-2 en el 69'.

Del resto de compromisos europeos, sobresalió ese 0-3 de Irlanda en campo neutral contra Israel, habiendo votado los visitantes horas antes del partido a favor de jugarlo en Debrecen (Hungría) pese a la polémica. En su grupo, el 3 de la Liga B (segunda división), lidera Austria con seis puntos tras haber derrotado a Kosovo este mismo domingo por 3-1.