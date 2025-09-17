Alexander-Arnold sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lateral inglés del Real Madrid Trent Alexander-Arnold sufrió en los primeros minutos del duelo de Champions ante el Olympique de Marsella una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, la cual le podría alejar de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes y medio, según un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda", explicó la entidad en un comunicado en su página web.

En la nota del club, este informó que la disponibilidad del futbolista queda "pendiente de evolución", aunque podría estar aproximadamente un mes y medio de baja por este percance. Así, se perderá seguro los duelos antes del parón internacional ante RCD Espanyol, Levante UD, Atlético de Madrid, Kairat Almaty y Villarreal CF, mientras que también tiene complicado estar en el Clásico frente al FC Barcelona del fin de semana del 25-26 de octubre.

El lateral inglés fue sustituido en el minuto 3 del encuentro de este martes ante el Olympique de Marsella en la Liga de Campeones por Dani Carvajal, que acabó expulsado, por lo que Xabi Alonso, con sus dos laterales como bajas para la visita a Almaty, deberá ser creativo para encontrar una solución para esa demarcación.