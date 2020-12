Alguacil: "Estoy muy orgulloso del partido que hemos hecho"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró "muy orgulloso" del empate obtenido ante el Nápoles (1-1) en el estadio Diego Armando Maradona, que les dio el billete para los dieciseisavos de final de la Liga Europa, y aseguró que se hizo "justicia" tras el buen partido de sus jugadores y la multitud de ocasiones que generaron.

"Creo que sí, se ha hecho justicia, hay que disfrutar del momento, dar la enhorabuena a la plantilla, a mi staff, que hacen posible que este equipo funcione, y este pase y este partidazo es para toda la afición que no ha podido estar aquí con nosotros", indicó Alguacil en la rueda de prensa tras el duelo en Nápoles.

"Estoy orgulloso de todo, del comportamiento del equipo desde el minuto 1 hasta el 95, de cómo nos hemos presentado ante un equipo 'Champions', en un estadio así, jugándonos lo que nos jugábamos y queríamos ganar para ser primeros. Creo que el partido que hemos hecho ha sido para ser primeros, sabíamos que íbamos a tener premio y lo conseguimos (aunque no fuese como primeros)", dijo.

"Estoy contento pero a medias", añadió en este sentido. "También queríamos brindar un homenaje al nuevo nombre del estadio por la figura de Diego Armando Maradona y creo que lo hemos hecho", espetó el técnico de la Real Sociedad.

Preguntado por el gol de Willian José en el minuto 91 dijo que "es importante para todos". "Para un delantero más, evidentemente, y más para él que últimamente no estaba teniendo oportunidades. Sabía que estaba entrenando muy bien, sus partidos también eran buenos, y ahora me alegro una barbaridad por él", admitió.

"En estos partidos en los que no he apostado por él ha seguido trabajando y animando a sus compañeros como nadie. Eso habla muy bien de él como persona. Ha tenido siempre gol y lo va a tener. Willian José, Bautista e Isak, estoy muy contento con los tres delanteros que tengo. No cambiaré mi opinión sobre ellos porque estén más o menos acertados. Estoy muy contento con el trabajo que están haciendo los tres", sentenció.