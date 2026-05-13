Almada: "El Real Madrid tiene una plantilla de jerarquía y una dirección que es de las más grande del mundo"

Archivo - El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, en una imagen de archivo. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, aseguró este miércoles que el Real Madrid "tiene una plantilla de muchísima jerarquía y con grandísimos futbolistas" que está gestionada por "una dirección que es de las más grande del mundo" y que su afición del Santiago Bernabéu les exigirá que "ganen", más si cabe después de las últimas semanas convulsas para la entidad blanca.

"El Real Madrid tiene una plantilla de muchísima jerarquía, con grandísimos futbolistas y una dirección que es de las más grande del mundo. Para nosotros es un lindo desafío e intentaremos dar una alegría a nuestra gente siendo valientes como siempre", afirmó el técnico uruguayo en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves en el Santiago Bernabéu (21.30 horas).

Este encuentro entre Real Madrid y Real Oviedo llega tras la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva del conjunto blanco anunciada este martes por Florentino Pérez. "No he leído mucho, no tengo redes ni he seguido la prensa. Analizo situaciones de nuestro club en la oficina de mi casa y el rato que tengo estoy con la familia. Algo me ha llegado, pero no depende de nosotros, lo que nos encontremos tenemos que afrontarlo", indicó Almada tratando de esquivar el tema.

"Tienen jugadores de calidad, no sé quién jugará, pero va a ser muy complicado. Su gente va a exigir que ganen, así que esperamos un partido difícil desde la parte futbolística", manifestó el entrenador del conjunto ovetense.

El Real Oviedo viaja a Madrid tras consumar el descenso a LaLiga Hypermotion para la temporada que viene, por lo que intentarán sacar un buen partido "para tratar de mitigar los resultados". "La gente se merece lo mejor del mundo por el respaldo permanente que han dado, especialmente a los jugadores", añadió.

"Los jugadores se han matado en la cancha para sacar los resultados, no se guardaron nada, si no nos dio es por cuestiones futbolísticas. Nos quedan tres partidos y representamos a la ciudad, a un club prestigioso y a una hinchada muy fiel", incidió sobre un vestuario del que destaca "la entrega y disposición que es permanente" hacia su persona. "Tengo muchos años en el fútbol, cuando no siento ese respaldo lo palpo enseguida y no lo hemos palpado", reconoció.

Preguntado por su futuro en la entidad asturiana, Almada no avanzó nada. "Hasta que no termine el campeonato no vamos a tomar ninguna decisión porque no es el momento de hacer el análisis. Cuando termine, lo haremos. Lo que menos me preocupa es mi futuro", agregó.

"Más allá de que nos han dicho que continuemos, lo vamos a analizar después del torneo con la parte. Lo más importante es el club. Tenemos que sentarnos y conversar sobre una serie de cosas que hay que analizar para estar alineados y que el proyecto tenga un buen fin para que el Oviedo pelee rápidamente el ascenso a Primera División", zanjó.