Almeida: "Hay que respetar el proceso iniciado en el Real Madrid y que sean los madridistas los que decidan"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, atiende a la prensa. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidió este miércoles "respetar desde las instituciones el proceso que se ha iniciado en el Real Madrid" con la convocatoria de elecciones a la Junta Directiva que anunció su presidente, Florentino Pérez, mientras que, por otro lado, pidió que todos los madrileños deben "estar volcados completamente con el Rayo Vallecano" ante la final de la Conference League del próximo 27 de mayo.

"Todo el mundo ya sabe que no soy madridista, pero eso no quiere decir que no respete profundamente a una institución que es esencial en la ciudad de Madrid, que ha dado tantas tardes de alegría, y por tanto lo mejor que podemos hacer desde las instituciones es respetar el proceso que se ha iniciado en el Real Madrid", afirmó el primer edil madrileño a los madrileños desde el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Madrid.

En ese sentido, Almeida destacó que ahora "son los madridistas los que tienen que hablar" para decidir el proyecto que quieren que encabece el 15 veces campeón de Europa. "Que sean los madridistas, los socios, los que tienen la capacidad de decisión acerca del futuro", apuntó.

Además, mostró su respeto con los medios de comunicación, duramente criticados en su comparecencia de este martes por Florentino Pérez. "Ya saben ustedes que en mi caso siempre soy plenamente respetuoso, creo que hay que respetar el papel de los medios de comunicación", explicó.

Por otro lado, Martínez-Almedia confesó que para él "lo más importante hasta el 27 de mayo en términos futbolísticos" es la final de la Conference League que disputará el Rayo Vallecano ante el Crystal Palace inglés. "No existe nada más que el Rayo Vallecano", aseveró.

"El Rayo Vallecano ha hecho una auténtica proeza llegando a la final de Leipzig (Alemania). Tiene un partido, el más importante de su historia, que nos hace sentir orgullosos al barrio de Vallecas y a toda la ciudad de Madrid y lo que tenemos es que estar volcados completamente con el Rayo Vallecano", concluyó.