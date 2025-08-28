Álvaro García da al Rayo Vallecano una clasificación histórica para la Conference League

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano ha ganado este jueves por 4-0 al Neman Grodno en el partido de vuelta de la última fase previa de la Conference League, sellando así una histórica clasificación para competición europea 24 años después y asegurando su presencia en el sorteo de este viernes para la tercera competición continental.

El equipo de Iñigo Pérez partía sobre el papel como claro favorito frente al combinado bielorruso y lo acabó demostrando también en el campo, endosándole un marcador global de 5-0 tras una eliminatoria en la que fue bastante superior, aunque solo lo tradujo en goles cuando entró al campo Álvaro García, que se erigió como el mejor jugador del cruce.

Los cambios del entrenador navarro fueron clave en ambos encuentros. Pérez se guardó a sus mejores piezas de ataque para sacarlas pasada la hora de partido y la decisión acabó siendo ganadora en esas dos citas. En ésta para la vuelta en Vallecas, cuatro minutos después de la salida al campo de Álvaro García y también de Jorge De Frutos, el Rayo había sentenciado la eliminatoria con gol y asistencia del sevillano.

El Rayo saltó al terreno de juego con la única novedad respecto a la ida de Óscar Valentín en vez de Unai López para el centro del campo, mientras que los bielorrusos salían con caras distintas en el lateral izquierdo, la medular y la delantera, con la sorprendente suplencia del delantero internacional Pavel Savitskiy, que llevaba cuatro tantos en estas fases previas de la Conference.

El conjunto madrileño comenzó bien plantado, dominando el juego y con acercamientos provocados por balones en largo del central Florian Lejeune, aunque sin peligro real para el meta Maksim Belov. La primera ocasión de peligro llegó en el minuto 20, con un derechazo de Fran Pérez tras recortar a la defensa, aunque el portero rival desvió a saque de esquina.

Sin embargo, la más clara la tuvo el Neman con un remate al larguero de Suchkov. El Rayo, llevado en volandas por un estadio entregado, no se amilanó y respondió con otras dos oportunidades por parte de Randy Nteka y Fran Pérez, éste el más activo durante la primera media hora, que llevaron el "uy" a la grada. Los locales seguían merodeando la portería bielorrusa y Nteka tuvo otra ocasión que desbarató rauda la defensa.

A pesar de la sensación de tranquilidad que transmitía el equipo de la franja, el Neman también se acercaba y justo a la siguiente jugada llegó una buena acción de Suchkov, el mejor del conjunto bielorruso en la primera parte, pero Augusto Batalla salvó saliendo de su área.

La jugada más polémica del partido, y probablemente una de las más rocambolescas de la temporada, llegó en el minuto 40. Sergio Camello embocó a gol un centro del 'Pacha' Espino desde la banda izquierda, pero el asistente lo anuló por fuera de juego. Aunque el árbitro principal validó al tanto tras una revisión del VAR, se retractó dos minutos más tarde, después de que el Rayo ya hubiera celebrado el tanto.

Esa acción quedó finalmente anulada, ante la estupefacción de todo Vallecas. Al concluir la primera parte, continuaba el empate sin goles y hubo una sonora pitada al colegiado francés Jérémie Pignard durante su retirada a los vestuarios debido a la incertidumbre generada.

La segunda mitad arrancó con una modificación en las filas locales, la entrada de Unai López por Gerard Gumbau en el centro del campo. Lo que no cambió tras el paso por vestuarios fue el guion del duelo, ya que el Rayo seguía dominando y acechando el arco bielorruso, cuando llegó una ocasión muy clara con un remate de Fran Pérez que despejó un zaguero entre palos tras un error de Belov en su salida de puños ante Nteka.

Llegada la hora de partido, al igual que en la ida, Pérez agitó el árbol y dio entrada a De Frutos y García, autor del gol en el exilio del Neman en Hungría y que volvió a anotar nada más saltar ahora al campo. En el 64', los dos cambios conectaron y el sevillano abrió el marcador en un mano a mano tras un pase del segoviano. Dos minutos después, el Rayo volvió a ver portería, gracias a un remate a placer de Sergio Camello tras un buen centro del utrerano desde la banda izquierda.

Nuevamente, los cambios del entrenador navarro resultaron ganadores y el Rayo puso pie y medio en la fase de liga de la Conference a falta de media hora para finalizar el partido. Sin embargo, y pese a esos tres goles de desventaja, el Neman no agachó la cabeza y un remate de Pushnyakov incordió a la zaga local, yéndose el balón fuera por poco.

Los minutos se agotaban con poco que contar sobre el campo mientras la ilusión de la grada crecía ante el inminente desenlace de billete para la Conference. Con el Rayo mandando, un balón de Unai López a la espalda de la defensa bielorrusa encontró a De Frutos, que definió con una maravillosa vaselina ante la salida de Belov para poner el 3-0 en el 81'.

La guinda al marcador tenía que ponerla Álvaro García y así fue con el 4-0 en el 89', habiendo regateado en carrera al portero contrario y poniendo el balón en el fondo de las mallas con un zurdazo fuerte. Al final del partido, la goleada rayista se concretó gracias a su salida al campo.