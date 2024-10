Álvaro Morata: "Nos hacía falta cariño después de los extraterrestres"

El capitán de la selección explica la confianza del equipo para emular a la generación que lo ganó todo

"Me pidieron por favor que siguiera y aquí estoy"

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española Álvaro Morata elogió a su técnico Luis de la Fuente y entendió que alce la voz por su situación contractual, al tiempo que valoró el "cariño" y la "confianza" que ha transmitido a un equipo que, tras ganar la Liga de Naciones y la Eurocopa, se siente capaz de ir a por el Mundial.

"Ojalá que el Mundial fuera el mes que viene. Hay unas selecciones increíbles en todo el mundo, pero nuestro mayor éxito es que cualquier jugador que entra parece que lleve tres o cuatro años en esta selección. Hay un ambiente que pocas veces he visto en el mundo del fútbol. Faltan seis jugadores titulares de la Eurocopa y ves el nivel de los entrenamientos y España tiene futuro. Tiene muchos cracks, lo único que hace falta es darles cariño", afirmó.

El capitán de la selección compareció en rueda de prensa en la previa al duelo contra Dinamarca, con el liderato del grupo de la Liga de Naciones en juego, que se disputará este sábado en Murcia. "Muchos lo pensamos, creemos en nosotros mismos. El míster nos lo recuerda cada entrenamiento, que somos los mejores, nos transmite cosas positivas, nos da cariño, nos hacía falta a nosotros, a la última transición después de los extraterrestres, necesitábamos una cosa así, para seguir soñando y confiando en el futuro", dijo.

Además, Morata se unió a la reivindicación De la Fuente en cuanto a su contrato. "La justa de un entrenador que ha jugado dos competiciones, en uno de los periodos más difíciles de la Federación, y las ha ganado las dos y ha hecho historia. El míster se ha ganado el derecho a hablar y hay que escucharle. Es normal que diga lo que piensa, nosotros también lo pensamos, ha hecho historia y hay que reconocérselo", apuntó.

Por otro lado, el jugador madrileño pidió dejar a un lado los problemas personales que pasó el año pasado. "Me gustaría dejar de hablar del tema de la entrevista del otro día. He hecho un documental, ocho de cada diez jóvenes sufren de estas cosas y muchas personas tienen miedo de decirlo públicamente. Mi objetivo no es dar pena, ni quejarme, acepto las críticas sobre mi trabajo, no quiero que se desvíe eso. Simplemente, mucha gente se siente identificada y mi objetivo es ayudar", dijo.

"Estoy bien, estoy recuperado, con muchas ganas y me gustaría dejar el tema. Cada vez que miramos las camisetas, no tienen un parche, tienen dos, de la Liga de Naciones y la Eurocopa. En mi cabeza era mi último torneo con la selección, pero hablando con mis compañeros, con el míster, me pidieron por favor que siguiera, que era importante, y aquí estoy. Cuando te sientes importante, te sientes con ganas", añadió.

Por otro lado, Morata explicó el recibimiento a los lesionados, en especial Dani Carvajal y Rodri, en la convocatoria. "Te demuestra por qué fuimos campeones de Europa. Son dos piezas fundamentales. Lo más difícil es hacer un equipo, y un equipo así, cualquier lesión de cualquier jugador nos duele en el alma. El otro día estaba viendo el partido de Carvajal y se me congeló el cuerpo. Le conozco y sabía que algo grave había sido. Me gustó mucho que vinieran a vernos. Que sea la mejor recuperación posible", afirmó.

"El partido de mañana es importantísimo, es nuestro primer partido como campeones en España, queremos ganar y que se convierta en una fiesta. Es una selección difícil. Hemos sido campeones de Europa, campeones olímpicos, la Sub-21 podría jugar aquí mañana, es lo que le tiene que gustar al aficionado, que no hacen más que salir talentos y cada vez más preparados", zanjó.