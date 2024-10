Ancelotti: "No estamos al 100%, hemos sacado buenos resultados, pero tenemos que mejorar"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este lunes que no están "al cien por cien" porque, aunque tienen "muchas soluciones" en ataque, les falta "solidez" defensiva y "leer mejor" las situaciones de partido, al mismo tiempo que confesó que al francés Kylian Mbappé le exige "que marque goles" y no que "presione".

"No estamos al 100%. Obviamente, hemos sacado buenos resultados, pero tenemos que mejorar a nivel de juego defensivo, ofensivo, poco a poco lo haremos", auguró el italiano en la rueda de prensa previa a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions ante el Borussia Dortmund de este martes (21.00) en el Santiago Bernabéu.

El preparador de Reggiolo, de 65 años, apuntó a "un problema también de condición física" para explicar las dudas sobre el juego del Real Madrid en este inicio de curso. "Lo hemos hecho muy bien sacando el balón desde atrás con el portero, la presión arriba ha sido buena en casi todos los partidos, nos falta un poco de solidez cuando tenemos el bloque bajo o medio, ahí perdemos solidez", analizó.

Así, están trabajando "ser más compactos, bascular más con la línea de defensa, salir más y replegar más con los delanteros". "Tenemos que leer mejor las situaciones de los partidos", expresó un Ancelotti que destacó las "soluciones" del equipo a nivel ofensivo, pero insistió en mejorar la fortaleza defensiva. "Estamos tratando de ser más compactos y más sólidos. No estamos concediendo muchos goles, pero sí oportunidades a los rivales. Si somos sólidos, tendremos más oportunidades de ganar, porque antes o después vamos a tener la posibilidad de marcar", manifestó.

Este martes en el regreso a la competición continental tras la derrota en Lille, Ancelotti apuntó que el Dortmund "ha cambiado" respecto al de la final de la Champions del pasado mes de junio. "Es un equipo que mantiene la misma idea de fútbol, un equipo intenso que juega bien, con calidad individual y colectiva. Será un rival exigente", comentó.

"A nosotros, un partido de ida y de vuelta nos viene bien, porque no tenemos jugadores con características para jugar en espacios reducidos, tenemos jugadores que pueden aprovechar sus características en campo abierto. Estamos focalizados en defender mejor, esto es la clave de esta temporada, tenemos que defender mejor, como el año pasado. Ahora el equipo es menos sólido, y por eso estamos trabajando en dar más solidez", deseó.

Como curiosidad, Ancelotti negó la existencia de espías en su equipo para analizar a su rival, el motivo por el que desde Alemania explican que el Dortmund no entrene en el Bernabéu la tarde previa al duelo. "El fútbol ha cambiado, del equipo rival se sabe todo, porque puedes ver todos los partidos. No hay secretos, tengo suficientes datos para evaluar al equipo rival", valoró.

Y ante los alemanes, el sistema de tres centrales solo aparecerá "con balón", si es necesario, como en Balaídos. "Sin balón era una línea de cuatro, como siempre hemos hecho y como siempre vamos a hacer. Este equipo nunca va a defender con cinco, puede ser que en algunos partidos al final, si estás ganando, meta cinco defensas, seis o siete, pero como idea siempre será cuatro", defendió.

Precisamente en Vigo, Jude Bellingham apareció por la derecha para no poblar demasiado la zona izquierda, y Ancelotti se mostró "satisfecho con su trabajo". "Trabaja mucho en el campo, compite, lucha, se sacrifica. No ha marcado los goles que ha marcado el año pasado, pero la sorpresa no es este año, fue el año pasado marcando un montón de goles", elogió al inglés.

"El problema de este año no es que nos falten los goles de Bellingham, es todo lo contrario, siempre hemos marcado goles y siempre los vamos a marcar, porque tenemos jugadores de gran talento delante, por eso es mucho más importante el trabajo que él está haciendo que no los goles", agregó.

Y es que los goles se los exige a Mbappé. "Prefiero que marque goles a que presione. Le pido a Mbappé exactamente posicionarse bien para ser listo una vez que recuperamos el balón para intentar hacer una transición rápida", manifestó tras la charla desvelada de Luis Enrique Martínez al francés durante su último año en el PSG.

Finalmente, Ancelotti halagó a Luka Modric como "un jugador único en el fútbol" y en la plantilla del Real Madrid. "Tiene una experiencia espectacular, pero que sigue teniendo una calidad única, en su manejo del balón, su manejo de la posición, su manejo de los tiempos de los partidos, que nos está ayudando mucho", zanjó.