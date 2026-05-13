Ancelotti: "Si Mourinho vuelve al Real Madrid, me alegraré mucho por él, puede hacer un trabajo fantástico"

Archivo - El seleccinador de Beasil, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa. - Joao Gabriel Alves/dpa - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ex entrenador del Real Madrid, confesó que si el portugués José Mourinho "vuelve" al club merengue, se alegrará "mucho", porque "puede hacer un gran trabajo, como siempre ha hecho en todos los clubes en los que ha estado".

"Si vuelve al Real Madrid, me alegraré mucho por él. Puede hacer un trabajo fantástico, como siempre ha hecho en todos los clubes en los que ha estado", expresó el italiano sobre el técnico luso, "un gran amigo", en una entrevista a The Athletic recogida por Europa Press.

Ancelotti, antes de valorar el posible regreso de Mourinho al equipo que dirigió entre 2010 y 2013, reconoció que "no ha sido una buena temporada" para el equipo merengue, la segunda sin ningún gran título. Y señaló cómo gestionó los egos en ese vestuario. "Como siempre, intenté establecer una relación con la persona, porque lo que eres es una persona, una persona que juega al fútbol. Eso lo tengo muy claro", explicó.

"El Real Madrid ha perdido a jugadores realmente importantes: Casemiro, (Toni) Kroos, (Luka) Modric, (Karim) Benzema, Nacho (Fernández). El ambiente en la plantilla es importante, y viene de estos jugadores, que tienen más carácter, más personalidad y más liderazgo. El Real Madrid necesita tiempo para reconstruir este ambiente en la plantilla, que les dio mucho éxito. No es solo un problema de calidad técnica. Para tener éxito, también hay que encontrar un buen equilibrio", agregó.

No obstante, Ancelotti defendió que el Real Madrid "es el club que entiende mejor que ningún otro este tipo de problema" de jerarquía, y negó que los jugadores ejerzan resistencia a ciertos entrenadores. "Porque eso (da a entender) que los jugadores del Real Madrid hacen lo que quieren. No es cierto. Es una auténtica tontería", señaló.

"¡No es cierto! Los jugadores, cuando yo estaba allí, tenía una idea e intentaba discutirla con ellos, y veía si estaban de acuerdo o no. Incluso lo hicimos en la final de la Liga de Campeones. Cuando tengo una idea, el jugador tiene que formar parte de ella. No quiero imponer una estrategia", agregó.

Ahí entra la gestión de vestuario. "Hablar con los jugadores sobre la estrategia fue realmente importante en mi carrera, porque recibía muchas ideas de los propios jugadores. Andrea Pirlo, por ejemplo, cuando lo puse como centrocampista defensivo (en el AC Milan), fue una idea de Pirlo. Me dijo: 'entrenador, pruébeme como mediocentro defensivo. Soy capaz de hacerlo'", reveló.

"Hablar con los jugadores no es una debilidad. Es simplemente una acción muy importante, porque tengo que transmitir mi idea del fútbol a los jugadores. No quiero soldados en el campo. Quiero jugadores que estén convencidos de lo que tienen que hacer en el campo", añadió.

Finalmente, Ancelotti calificó la Premier League como "la competición más emocionante, sin duda", por "la intensidad, la calidad, el ambiente en el estadio y los árbitros", que "son todos de alto nivel". Así, describió al Arsenal FC, actual líder, como un "equipo realmente fuerte" que "merece" estar en la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

Y abordó la posibilidad de que Neymar Jr. sea convocado para el Mundial de este verano, que arranca el 11 de junio. "Tiene un gran talento. Lo que tenemos que valorar en él no es si es capaz de controlar el balón o de pasarlo. Se trata de si su estado físico es bueno", zanjó.