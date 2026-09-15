Ángel María Villar: "Infantino es un gran presidente de la FIFA"

Archivo - Ángel María Villar, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar defendió este martes que Gianni Infantino "es una gran presidente" de la FIFA y cree que se le ha calificado "horriblemente", al mismo tiempo que aseguró que le "encantaría y haría todo lo posible" porque la final del Mundial 2030 se jugara en España.

"¿Por qué? ¿Tú me puedes decir por qué se la ha criticado el presidente de la FIFA? Dicen que se la ha criticado por quitar una tarjeta a un jugador de Estados Unidos -Forlarin Balogun-. No la ha quitado él. Yo considero mal que se diga que fue él cuando hay un comité de competición del Campeonato del Mundo, que es el que pone y quita. Le han calificado horriblemente", opinó Villar durante una nueva edición del World Football Summit celebrada en Madrid.

Así valoró el ex presidente de la RFEF la sanción retirada a Balogun tras su expulsión durante el reciente Mundial, y abordó la propuesta de Infantino de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados. "A mí no me gusta, pero ¿criticar al presidente de la FIFA, por qué? Si lo ha lanzado para que haya una opinión periodística, de aficionados, etcétera. Tenía la intención de abrir un debate de todo el mundo del fútbol", apuntó.

"Porque creo, sinceramente, que aunque haya podido ser idea de él, él lo ha expresado ya, estoy seguro, en el Comité Ejecutivo de la FIFA, que son 24 personas de todo el mundo, de diferentes culturas, religiones, idiomas, etc. No era una decisión, estoy seguro que lo trataron como una alternativa de futuro", agregó.

Villar cree que "habrá matices" respecto al porcentaje de esa venta privada. "Pues le han puesto a este señor, horrible, y yo le digo, joder, ha hecho un extraordinario Campeonato del Mundo, se han llenado los estadios, además España ha quedado campeona, hemos jugado de maravilla. Y tenemos un gran presidente, porque le he visto actuar, y todo el dinero que se genera, o parte muy importante de lo que se genera en un mundial, va al pobre", defendió.

El que fuera presidente de la RFEF entre 1988 y 2017 reveló que le "gustaría" que la final del Mundial 2030 se jugara en España. "Ahora es que los que están ahí son tontos y no quieren a España. Pues no es verdad. A mí me gustaría y haría todo lo posible para que se jugara en España. Pero si verdaderamente el órgano rector considera que para la proyección del fútbol mundial es mejor jugarla en otro país, ellos sabrán, que para eso se les ha elegido", comentó.

"A mí, cuando era presidente de la Federación, presenté candidaturas y me dieron calabazas. Es lo mismo que cuando vas a bailar en un baile de pueblo, le dices a la chavala, ¿bailas conmigo o te da calabazas?", comparó Villar.

El exdirigente, preguntado por el 'caso Negreira', afirmó que "lo podría haber evitado" José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF desde 1994 hasta 2018. "Cuando yo era presidente, él estaba en la junta directiva de los árbitros y nosotros no teníamos conocimiento de nada de eso, porque si lo hubiéramos tenido, le hubiéramos dicho, 'oye, no puedes estar aquí porque estás vinculado a un club'", dijo sobre los pagos del FC Barcelona.

"Pero también hay que tener en cuenta que en aquella época, en aquella época, empezaron los clubes a contratar a exárbitros para tener relación y dar información a sus jugadores sobre la actuación de un árbitro o cómo era un árbitro en el campo. No solo lo hizo el Barcelona, sino lo hicieron otros clubes, lo contrataron otros clubes", añadió.

'CASO NEGREIRA': "DICEN QUE EL TAD ES INDEPENDIENTE, YO NO LO CREO"

Y apeló a la actuaciones de los tribunales en este caso. "Si ha cometido una falta deportiva, para eso están los tribunales federativos y el Tribunal Administrativo del Deporte que dicen que es independiente, pero yo considero que no lo es. Hay un mecanismo para actuar y después se puede ir hasta los tribunales ordinarios", relató.

"Entonces, yo ahora no tengo una opinión profunda sobre el tema porque no tengo la documentación encima de la mesa. Dicen, se escribe, no sé qué... Tengo que conocer realmente los hechos. Cuando abres un expediente sancionador a una persona, sancionador deportivo en este caso, se suspende la acción, la tramitación para sancionar deportivamente hasta que no termine el procedimiento penal", expresó.

Y recordó una sanción de cierre del Camp Nou por el lanzamiento de la cabeza de cochinillo en un Clásico a Luis Figo, una clausura que levantó el Comité de Competición de la RFEF bajo el mandato de Villar. "Me dijeron que yo era catalán y que era el que defendía al Barcelona. Si hay un equipo del que soy hincha es el del Athletic. Y, después, hay un segundo equipo que he admirado siempre, que es el Real Madrid", reveló.

"Empezaron a decir que ayudé al Barcelona. Yo me quedo asustado cuando la norma aquella se aprobó por la Liga del Fútbol Profesional, se llevó a la Asamblea del Fútbol Español, entró en vigor y por el principio de 'In dubio pro reo', cuando en derecho penal sale una tipificación y una pena menor de la que estaba cuando la cometiste, se aplica a la nueva. Al Barcelona en aquel momento, cuando se aprobó esa norma, no era sanción de cierre del campo de fútbol", argumentó.

Entonces, a Villar le "echaron toda la culpa". "Fue cuando empezó lo del 'Villarato', una locura. A mí me da alegría que me dijeran lo del 'Villarato'", dijo riendo el ex presidente de la RFEF durante el encuentro.

Villar también aseguró que de lo que está "más orgulloso" es de la construcción de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, inaugurada en 2003. "Había un problema, que cuando íbamos a entrenar, era en campos prestados. Entonces, me di cuenta, cuando me presenté como candidato a la Real Federación Española de Fútbol, que había que construir una ciudad del fútbol", arrancó.

"Y, entonces, lo hicimos con dinero privado y dinero público. Y ahí sigue. Y creo que parte de los elementos por los cuales hemos tenido tanto éxito con las selecciones inferiores y con las selecciones absolutas, se debe a Las Rozas", sacó pecho.

Villar confesó que se equivocó al "no tener una relación fluida con los medios". "Una de las cosas que creo que he hecho mal era no tener una relación normal con los medios de comunicación. Yo creo que he sido de las personas de proyección pública más reacio a hablar con los medios de comunicación. Y ahora me encantan. Lleva una relación normal con los medios de comunicación y acepta sus críticas. Las críticas de los medios de comunicación, cuando se hacen con amor y profesionalidad, se aprende mucho", dijo, reconociendo que estas palabras "ni loco" las habría dicho en los años 90.

Finalmente, Villar reveló que nombró a Javier Clemente como seleccionador en 1992, porque se lo recomendaron todos los que le "querían" y no porque "había sido compañero" en el Athletic. "Yo, al principio, tenía un poco de rechazo debido a que él era entrenador del Atlético de Madrid y estaba con Jesús Gil y cuando perdían siempre me metían a mí, 'que nos han mandado árbitros muy malos', unas barbaridades terribles", señaló.

"Puesto en la balanza, lo que me dio y me quitó el fútbol, pesa mucho más lo que me dio que lo que me lo quito. Muchísimo más. Yo he sido un hombre feliz en este deporte. Y fíjate que he sido criticado, pero la crítica me hacía más fuerte. Y llegué a distanciarme de los profesionales de la información. Me equivoqué", concluyó.