Arbeloa: "Vinícius nos ha dado varias Champions, espero que a nadie se le olvide"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha defendido a Vinícius Jr. por dar "varias" Champions Leagues al palmarés merengue y ha pedido "que a nadie se le olvide" su rol en esos éxitos del club, aunque ahora el delantero brasileño sea silbado en partidos como el de este sábado frente al Levante UD en la jornada 20 de LaLiga EA Sports.

"Respeto muchísimo al público del Bernabéu, muchísimo. Y es una de las razones por las que este club es tan grande. Porque la exigencia que pone a los jugadores les hace dar lo mejor de sí mismos. El público del Bernabéu también quiere ver la mejor versión de Vinícius, la que vimos contra el Barcelona apenas hace una semana", dijo Arbeloa en rueda de prensa después de un encuentro saldado con victoria madridista (2-0).

"'Vini' nos ha dado varias Champions, espero que a nadie se le olvide. Nos ha dado muchos buenos momentos, ha sido un jugador que ha tirado del carro, que se ha echado el equipo a la espalda siendo un chaval. Y ahora vamos a trabajar mucho para buscarle, para darle muchos balones, para que siga desequilibrando, para que diga que es un buen jugador. Para que vuelva a esa versión que todos sabemos que puede dar y para que vuelva a hacer felices a los aficionados. Creo que es uno de los nuestros y lo va a seguir siendo mucho tiempo", añadió Arbeloa.

"Sabemos de la semana donde venimos, sabemos que éste es el club más grande del mundo, que exige el máximo y lo que nos pide el Bernabéu. Y creo que esa exigencia siempre la tenemos que tomar a bien porque saben que podemos dar mucho más, que debemos dar mucho más, que tenemos que estar a la altura del Real Madrid. Y, por supuesto, nada que reprochar a nuestra afición. Al revés, somos nosotros los que nos tenemos que mirar a nosotros mismos y darle mucho más de lo que le estamos dando", avisó.

Luegpo abogó por "trabajar" para "tener al mejor Vinícius". "Voy a exigir a sus compañeros que le busquen, que le den los máximos balones posibles porque es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, por no decir el más desequilibrante. Para mí es una suerte tremenda. Lo dije el otro día, refleja lo que es un jugador del Real Madrid", afirmó.

"Es un chico que no tiene miedo, que es valiente, que pide siempre el balón, que no tiene miedo al fallo, que lo intenta una y otra vez, que tiene carácter, que ha defendido este escudo una y otra vez a capa y espada. Creo que lo que ha hecho Vinícius desde que llegó aquí siendo un niño no lo han hecho muchos jugadores en la historia del Real Madrid. Estoy orgullosísimo de ser su entrenador y voy a trabajar junto a él para sacar lo mejor que tiene porque nos va a dar muchos títulos", dijo.

"Sabíamos que necesitábamos jugadores con mucha responsabilidad, que quisiesen afrontar este tipo de partidos y también que nos vamos a encontrar rivales que nos lo van a poner muy difícil, que se van a meter en su campo, a no dejarnos espacios, a tener que trabajar mucho los partidos, mucho, mucho. Y para eso, evidentemente, tenemos que hacer las cosas mucho mejor de la que hemos hecho en la primera parte", admitió.

Así, reconoció el "muchísimo margen de mejora" a sus órdenes. "Han cambiado algunas cosas en la segunda parte, pero también porque vamos a tener que trabajar, hacer correr a los equipos rivales, que se desgasten, que empiecen a aparecer más espacios cuando llegue el cansancio. Este partido creo que nos viene bien, sobre todo por saber que tenemos que hacer muchas cosas mucho mejor para ganar", insistió.

Además, habló de cómo será el papel de Güler. "Pues seguro que va a ser importante, como todos. Arda es un chico con mucho talento, tiene mucha movilidad, es capaz de jugar en diferentes posiciones. Tiene último pase, pero también es capaz de crearte juego. Creo que es un chico joven, pero ya con una experiencia para su edad y vino de un gran esfuerzo en Albacete. La verdad es que ese esfuerzo corrió mucho e hizo un gran trabajo sin balón y con balón", argumentó el técnico merengue.

"Hay algo que me ha gustado hoy, que es que todos los jugadores han querido el balón. Y no es fácil estar ahí abajo sabiendo que, si fallas, el público puede recriminártelo. He tenido 11 valientes que han estado en el campo; y, en realidad, durante toda la semana, 20. Porque lo de hoy no es solo de los que han jugado, han trabajado muy bien todos, muy positivos y sabiendo la responsabilidad que teníamos", destacó.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores, muy feliz por entrenarles, por ver la respuesta que están dando, por la personalidad. Para jugar en este equipo hace falta muchas condiciones técnicas, muchas condiciones físicas, pero sobre todo mentalidad y corazón. Y estos jugadores lo tienen", recalcó Arbeloa en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

"Somos conscientes todos dentro de este vestuario de que vamos a mejorar, que lo vamos a hacer, vamos a trabajar y vamos a luchar por todo", indicó. "No venimos de una semana buena y el público tiene todo su derecho a demostrar su descontento con todos los jugadores, con el equipo, conmigo el primero. Es mi primer partido como entrenador del Real Madrid en el campo y lo que hice como jugador es pasado", señaló.

"Me demostraron su cariño cuando fui jugador, pero ahora me lo tengo que ganar como entrenador. Yo creo que esos pitos eran para todos, para mí el primero porque soy el responsable, soy el líder de este equipo y soy el que, cuando las cosas vayan mal, al que hay que señalar", agregó.

"A Bellingham le he visto muy bien durante toda la semana. De cerca es todavía mejor de lo que uno ve en la tele y es otro de los jugadores que siendo un chaval... Porque es que muchas veces se nos olvida la edad que tiene. Pues la experiencia, la madurez, el liderazgo, etc. Creo que es un chico también que tiene todo lo que hay que tener para jugar en este equipo, que asume la responsabilidad y no se esconde. Lo que ha corrido hoy ha sido una auténtica barbaridad", elogió al inglés.

"Quiero premiar ese esfuerzo a todos los jugadores y por supuesto a Jude. Ha sido una pena que no haya podido marcar ese gol, porque hubiera sido un bonito premio a tanto esfuerzo. Pero es que es uno de los líderes, igual que es Kylian, igual que es 'Vini', igual que es Fede. Son jugadores que están marcados a hacer cosas grandes en el Real Madrid, son cuatro de los mejores jugadores del mundo y son los líderes de este equipo. Son los jugadores que, cuando las cosas van mal, hay que buscarles continuamente e intentaré trabajar con ellos para sacar su mejor versión, que sean felices y que disfruten", auguró Arbeloa.

Después personalizó en Mbappé. "Cualquier otro ante esta situación seguramente se podía haber echado atrás y Kylian me ha demostrado en dos días que es un auténtico líder. Súperfeliz de poder entrenar a un jugador como él, que es capaz de meter 60 goles una temporada, de verle entrenar, verle jugar y lo que es capaz de hacer con el balón", apuntó.

"Es algo que me llevaré para toda la vida y sobre todo es un chico sensacional, un líder natural. Que le aguante mucho la rodilla porque le vamos a necesitar, evidentemente, es que marca las diferencias en todos los partidos", concluyó Arbeloa al respecto de Mbappé.