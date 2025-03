Arteta confirma la vuelta de Saka

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) - El entrenador del Arsenal FC, Mikel Arteta, confirmó este lunes que el extremo inglés Bukayo Saka ya está listo para volver a jugar, un refuerzo de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid para la que sí se perfila baja el defensa italiano Riccardo Calafiori.

Saka lleva más de tres meses de baja debido a una rotura de isquiotibiales justo antes de Navidad y por la que tuvo que pasar por el quirófano, pero ha conseguido estar listo sobre todo para ayudar a los 'Gunners' en la Champions y reforzar sus opciones en ataque, mermadas por las bajas de Gabriel Jesus y Kai Havertz.

"Bukayo está listo para jugar. Ya ha tomado todas las precauciones necesarias, así que ahora se trata de ponerle en el campo en los momentos adecuados", aseguró Mikel Arteta en la rueda de prensa previa al partido de la Premier League ante el Fulham.

El técnico español confesó que el internacional ha estado "presionando" para jugar porque "realmente lo desea". "Hemos respetado el plazo, pero hemos hecho todo lo posible y hemos tenido que contenerle, así que está listo para jugar", reiteró en declaraciones recogidas en la web del Arsenal.

"Es otra gran arma que tenemos. Sabemos el impacto que ha tenido en el equipo y lo importante que es su rol y su contribución para nuestro éxito; es un placer tenerle de vuelta", celebró el preparador guipuzcoano. "Se trata más de la energía que transmite, que ha extrañado lo que más ama en su vida, que es estar con el equipo, jugar, entrenar y competir al máximo nivel. El hecho de que pueda venir en el momento más importante de la temporada es un gran impulso para él y también para el equipo", advirtió.

De todos modos, aunque sabe que Saka "no ha jugado en tres meses", sí que lo ha hecho "en los últimos 48", por lo que tiene los mecanismos cogidos. "No he hecho las tareas del hogar en una semana, pero las he hecho durante 10 años, así que sé qué hacer, sé cómo mantenerlo y soy lo suficientemente inteligente como para mantenerlo. El hábito está ahí", replicó.

El técnico del Arsenal fue preguntado también por los defensas Riccardo Calafiori y Jurrien Timber. El italiano se lesionó en el primer partido ante Alemania de los cuartos de final de la Liga de Naciones por un problema de rodilla y no pudo jugar la vuelta, y su estado físico le preocupa un tanto.

"Es una lástima cómo sucedió, pero podría haber sido mucho peor, así que espero que sea cuestión de semanas, aunque tendremos que ver cómo evoluciona la lesión", se limitó a informar, lo que hace pensar que se perderá, al menos, la ida de Champions ante el Real Madrid.

"Jurrien estuvo enfermo durante un largo periodo, bastante mal Se ha sentido mucho mejor en los últimos días, así que está disponible", apuntó del neerlandés, que no pudo jugar ninguno de los dos partidos ante la selección española.