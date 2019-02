Así están los primeros ocho equipos en regresar la semana que viene a la 'Champions'

Publicado 05/02/2019 16:24:04 CET

La 'Champions' vuelve dentro de una semana, el 12 y 13 de febrero, después de casi dos meses desde el último encuentro en el que sonó el himno de la Liga de Campeones, y con el inicio de los cuatro primeros cruces de octavos de final y con el Real Madrid como único equipo español. Dos meses después del sorteo, las eliminatorias han cambiado en algunos casos sus pronósticos iniciales y a siete días de la vuelta a la acción las volvemos analizar más detenidamente.

1. Ajax-Real Madrid. 13 de febrero, 21:00 horas.

Los de Solari llegan a una de las fases clave de la temporada en el mejor momento desde que el argentino llegó al banquillo blanco. Encadenan seis encuentros ganando en LaLiga Santander, donde son terceros, aunque la visita al Amsterdam Arena, escenario de la 'Séptima', llegará después del primer Clásico copero y del derbi ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

A la espera de lo que pueda pasar en estos dos duelos, sin duda es el mejor momento de juego y sensaciones, con un Karim Benzema enchufado que ha marcado seis goles en los últimos cuatro partidos y un Vinicius que no para de crecer, además de una notable mejoría física en muchos jugadores como Luka Modric, mientras que atrás no termina de ser muy sólido. Seguramente, en el momento del sorteo, el Real Madrid no era tan favorito como sí lo es ahora.

Por su parte, el Ajax es segundo en la Eredivise a cinco puntos del líder PSV, pero es uno de los pocos equipos que no han perdido como local en el campeonato doméstico en lo que va de temporada. De hecho, el su último encuentro de liga, se dio un festín a costa del Venlo (6-0), aunque una semana antes recibió un buen revolcón ante el Feyenoord (6-2). Las miradas sobre el joven equipo holandés recaerán seguramente sobre De Jong, pieza clave en el medio y que jugará el encuentro ante el Real Madrid ya como jugador azulgrana para la próxima temporada.

2. Manchester United-PSG. 12 de febrero, 21:00 horas.

El encuentro entre ingleses y franceses será uno de los grandes atractivos de los octavos de final, y uno de los que más se ha equilibrado respecto a diciembre. El Manchester le ha conseguido dar la vuelta a la mala situación en la que estaba inmerso con Jose Mourinho, con quien llegaron a estar a más de 15 puntos por debajo del líder. Pero con su relevo, Ole-Gunnar Solskjaer, el equipo es otro y todavía no ha perdido con nueve victorias y un empate en 10 partidos.

Por ello, la eliminatoria ante el PSG ha pasado de ser un problema a una oportunidad, apoyado además en que aunque el campeón francés es el mismo equipo invencible en su liga que cuando se produjo el sorteo, tiene el imprevisto de la baja de Neymar por su lesión en el pie, que le hará perderse todo el cruce. El Lyon fue capaz de batir a los de Tuchel este pasado fin de semana para dar más moral a los 'Diablos Rojos'.

3. Roma-Oporto. 12 de febrero, 21:00 horas.

La Roma no pasa por su mejor momento, después de recibir un doloroso 7-1 en la Copa de Italia, de la que está eliminado, además de dos empates consecutivos en Serie A ante Atalanta y Milan, que le dejan fuera de los puestos 'Champions'. Fue segundo en el grupo del Real Madrid y esta eliminatoria se presenta como un examen para su moral, juego y la figura de Eusebio di Francesco.

Todo ello, más el hecho de jugar la vuelta en Do Dragao, ha dado algo más de favoritismo al Oporto del veterano portero español Iker Casillas, líder de la liga portuguesa, donde no pierde desde el 7 de octubre ante el Benfica, y donde sólo ha encajado once goles, una fiabilidad que pondrá a prueba el atractivo estilo de los 'giallorossi', deseosos de repetir su gran actuación en el torneo del año pasado.

4. Tottenham-Borussia Dortmund. 13 de febrero, 21:00 horas.

Esta será una de las eliminatorias más igualadas sobre el papel, pero la baja en los 'Spurs' de Harry Kane puede un aspecto clave para decidir el pase a los cuartos de final. El Dortmund ha vuelto del parón enlazando cuatro encuentros sin perder, solo ha caído derrotado en dos partidos esta temporada y tiene a sus figuras 'sanas'.

Por su parte, los de Pochettino también están en una buena línea, pese a sus eliminaciones en las dos competiciones coperas, y están en la pelea por la Premier con el Liverpool y el Manchester City. El objetivo es recuperar a su goleador, que inicialmente iba a estar dos meses y no iba a jugar este cruce, pero que está acortando los plazos e incluso se rumorea con que esté en la ida de la semana que viene. El equipo inglés tampoco podrá contar con otro de sus jugadores importantes, Delle Ali, también lesionado, en teoría, hasta marzo.