Athletic Club - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y Elche CF abren este viernes en San Mamés la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports en un pulso que enfrenta la ambición local por acercarse a los puestos de Europa y la confianza en recuperar el estilo y los resultados de los franjiverde, que aún no han ganado en este 2026 ni lejos del Martínez Valero en todo el curso 2025-26.

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Sancet, Robert Navarro; Guruzeta.

Elche: Dituro; Morente, Chust, Bigas, Affengruber, Valera; Febas, Cepeda, Aguado; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Athletic Club y Elche de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 20 de febrero a las 21.00 horas en San Mamés.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga y teledeporte.