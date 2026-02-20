Athletic Club - Elche: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 febrero 2026 14:55
Seguir en

   MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Athletic Club y Elche CF abren este viernes en San Mamés la vigésimo quinta jornada de LaLiga EA Sports en un pulso que enfrenta la ambición local por acercarse a los puestos de Europa y la confianza en recuperar el estilo y los resultados de los franjiverde, que aún no han ganado en este 2026 ni lejos del Martínez Valero en todo el curso 2025-26.

   POSIBLES ALINEACIONES

   Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Sancet, Robert Navarro; Guruzeta.

   Elche: Dituro; Morente, Chust, Bigas, Affengruber, Valera; Febas, Cepeda, Aguado; Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

   HORA Y FECHA

   El partido que enfrenta a Athletic Club y Elche de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 20 de febrero a las 21.00 horas en San Mamés.

   DÓNDE VER

   El duelo entre los rojiblancos y los ilicitanos se podrá ver por televisión a través de los canales DAZN LaLiga y teledeporte.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado