Athletic y Valencia buscan estrenarse y la Real, instalarse arriba con su segundo triunfo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y Valencia se miden este miércoles en San Mamés en la tercera jornada de LaLiga EA Sports, en un encuentro en el que ambos equipos buscan la primera victoria de la temporada, la Real Sociedad recibe en San Sebastián al Alavés con el objetivo de lograr su segundo triunfo consecutivo e instalarse en los puestos de cabeza, y Valladolid y Leganés se enfrentan en Zorrilla en un duelo directo.

Athletic y Valencia vuelven a verse las caras en San Mamés (19.00) en el que es uno de los clásicos del fútbol español. Dos históricos de LaLiga que no han arrancado de la forma esperada el campeonato, y tras dos jornadas disputadas no saben lo que es ganar. Unos resultados que han llevado a ambos a ocupar zonas bajas de la clasificación, siendo los rojiblancos decimoquintos con un solo punto, mientras que los che, que aun no han puntuado, son colistas.

Acabar con la mala dinámica de resultados es el principal objetivo de ambos. En el caso de los de Valverde, vienen de decepcionar en su debut ante un Getafe con muchas bajas, y de caer el pasado fin de semana frente al Barça en Montjuic con una imagen muy pobre. Dos partidos que no cumplen con las expectativas generadas por un equipo que, además de retener a Nico Williams, se ha reforzado con jugadores como Gorosabel y Álvaro Djaló, este último sin minutos por lesión, pero que podría debutar ante el conjunto valencianista.

Por su parte, el equipo de Baraja ha tenido que hacer frente a un complicado inicio de competición midiéndose en el debut al Barcelona en casa y visitando el siempre complicado Balaídos en la segunda jornada. El resultado en ambos partidos fue el mismo, derrota, aunque ante los azulgranas ofrecieron una mejor cara que ante los gallegos, que pasaron por encima y evidenciaron los problemas del equipo en defensa.

El mal arranque y la acumulación de partidos en los últimos días hacen que tanto rojiblancos como valencianistas puedan presentar rotaciones en sus alineaciones. En el Athletic, Nico Williams podría partir desde el banquillo después de acabar el partido ante el Barça con molestias musculares, dando paso en el once a Guruzeta, suplente en Mmontjuic. Además, Ander Herrera, De Marcos y Agirrezabala apuntan a titulares.

Por su parte, Baraja podría utilizar de inicio por primera vez en la temporada al último fichaje che, Luis Rioja, que ya debutó ante el Celta. Además, Tárrega podría entrar en lugar de Jesús Vázquez, desplazando a Yarek al lateral zurdo, y Guillamón podría apuntalar la medular en lugar de Javi Guerra, titular en las dos primeras jornadas.

En el Reale Arena, la Real Sociedad quiere dar la primera alegría de la temporada a su afición en el primer derbi vasco de la temporada ante el Deportivo Alavés (21.30). Los de Alguacil llegan al partido con la moral alta después de lograr el primer triunfo de la Liga frente al Espanyol (0-1), mientras que los de Luis García lograron su primer punto del curso el último encuentro con un empate ante el Real Betis (0-0).

Después de un tropiezo inesperado en su debut en Liga ante el Rayo, la Real vuelve a San Sebastián con el objetivo de conseguir una segunda victoria consecutiva que lo aúpe a las posiciones nobles de la clasificación. Para ello deberá ganar a un Deportivo Alavés que, pese a solo haber sumado uno de los seis puntos en juego, ya consiguió un empate la pasada temporada en Anoeta.

No se esperan muchos cambios en el once de la Real Sociedad, que dará continuidad a los jugadores que vencieron al Espanyol a domicilio, siendo la incorporación del goleador Take Kubo en lugar de Becker la presumible única novedad. Por su parte, más movimiento habría en la alineación de Luis García, que podría conceder la primera titularidad del curso a Villalibre, así como dar entrada a Luka Romero y Carlos Martínez en las bandas. Novedades que se sumarían a la obligada en eje de la defensa de Diarra por el sancionado Sedlar.

Por último, Valladolid y Leganés miden sus fuerzas en el Estadio José Zorrilla en un duelo que enfrenta a dos equipos que luchan por el mismo objetivo en la temporada: conseguir la permanencia. Y con esa empresa en la mente, el inicio de liga de ambos ha sido bueno, sabiendo tanto vallisoletanos como madrileños lo que es ganar en estas dos primeras jornadas.

Los locales, que vienen de caer dejando una buena imagen ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, quieren encadenar su segunda victoria consecutiva ante su público, y colocarse con seis puntos en la parte alta de la tabla. Lugares que ocupa un sorprendente Leganés que ha sumado cuatro de seis puntos en sus dos primeros encuentros en el regreso de los pepineros a LaLiga EA Sports.

La igualdad será la nota predominante en un duelo entre los dos primeros clasificados de la pasada Liga Hypermotion. De hecho, en el curso pasado, ninguno fue capaz de superar a su rival en los dos duelos que disputaron, empatando ambos, con un resultado 1-1 en el José Zorrilla, y un empate sin goles en Butarque.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 3 DE LALIGA EA SPORTS.

-Miércoles 28.

Athletic - Valencia. González Fuertes (C.Asturiano) 19.00.

Valladolid - Leganés. Quintero González (C.Andaluz) 19.00.

Atlético de Madrid - Espanyol. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.30.

Real Sociedad - Alavés. Sánchez Martínez (C.Murciano)21.30.

-Jueves 29.

Girona - Osasuna. Hernández Maeso (C.Extremeño)19.00.

Las Palmas - Real Madrid. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.30.