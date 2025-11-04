El Athletic viaja a Newcastle sin Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extremo Nico Williams, el mediapunta Oihan Sancet y el lateral izquierdo Yuri Berchiche serán baja este miércoles por lesión en el partido que mide al Athletic Club frente al Newcastle en Saint James' Park en la jornada 4 de la fase liga de la Liga de Campeones, según confirmaron este martes los servicios médicos del club rojiblanco.

Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche se han quedado fuera de la lista de 23 convocados de Ernesto Valverde para la visita de los leones a Newcastle. El pequeño de los hermanos Williams sigue sufriendo una pubalgia que le está lastrando en su rendimiento en los últimos meses, Sancet tiene una lesión "leve-moderada" en el bíceps femoral de su pierna izquierda, mientras que Yuri presenta una sobrecarga en el tríceps sural de la pierna derecha.

Así, estos tres jugadores se suman a las bajas ya conocidas de Maroan Sannadi, Iñaki Williams, Beñat Prados y Unai Eguiluz. Eso sí, la buena noticia para el técnico rojiblanco, que sólo tiene en nómina a Gorka Guruzeta y Álex Berenguer en el puesto de delantero, es que recupera a Iñigo Lekue. Además, el comunicado ofrecido por el club de Ibaigane apunta que los tres jugadores "quedan pendiente de evolución".