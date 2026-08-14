El Atlético gana en Marsella y sin estrellas su último amistoso

Olympique de Marsella - Atlético de Madrid - Europa Press/Contacto/William Cannarella

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid venció (1-2) al Olympique de Marsella este viernes en el CEPAC Vélodrome de la ciudad francesa, como último partido de pretemporada antes del debut en LaLiga EA Sports el próximo miércoles contra el Málaga.

El conjunto rojiblanco, que venía de derrotas ante Manchester Ciy y Manchester United y victoria contra el Getate, cumplió ante un peligroso Marsella, que goleó al Athletic Club. El equipo de Diego Pablo Simeone remontó el golazo del talentoso Igor Paixao con los tantos de Rodrigo Mendoza y, ya en el segundo tiempo, Carlos Martín.

El canterano del Marsella, la gran sensación de la pretemporada de Bruno Genesio, cumplió con su amenaza y demostró que puede ser uno de los jugadores a seguir en Europa. Paixao estuvo en todas partes, y la defensa rojiblanca se fue ajustando pese a los cambios.

En una convocatoria con grandes ausencias, el 'Cholo' dejó fuera a Julián Álvarez, Juan Musso y los españoles Álex Baena y Marcos Llorente, el equipo madrileño, con el debut de Alejandro Grimaldo, volvió a tirar de mucho canterano que viene pidiendo sitio en medio de una pretemporada atípica. Pese a ese dominio francés, el Atleti tuvo la primera y mejor para adelantarse.

Ademola Lookman se estrelló con el palo, tras un gran pase de Kang In Lee, aunque a los visitantes les costaba salir de su campo. Entonces, Paixao, que ya había avisado, se lució picando el balón por encima de Jan Oblak, en una mala acción defensiva rival, primero perdiendo el balón rápido y, después, sin ajustar las marcas.

Los cambios aún en el primer tiempo, con Dani Martínez, Carlos Martín y Mendoza, mejoraron a los del 'Cholo', y dieron sus frutos con el 1-1 que provocó Lookman en una buena presión arriba. El Atleti mantuvo ese paso al frente en la reanudación, con la entrada de otra sensación rojiblanca como Arnau Ortiz y, para la reacción a 20 minutos del final, de Jorge Domínguez.

Sin embargo, un Marsella más rodado y con el once tipo para su inminente debut en la Ligue 1, no se dejó dominar y demostró la calidad de su también joven equipo. Timothy Weah, Amine Harit y Amine Gouiri rondaron el gol, pero el Atlético, por momentos metido en su campo y a la espera de sus grandes estrellas, golpeó a la contra con Arnau y Martín para un buen cierra de pretemporada.