El Atlético de Madrid quiere bajarse de su montaña rusa

El jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente se lamenta de una ocasión fallada. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibirá este sábado (21.00 horas) al RCD Espanyol de Barcelona en la jornada 25 de LaLiga EA Sports, un duelo en el Riyadh Air Metropolitano al que ambos conjuntos llegarán en plena racha de malos resultados, con los colchoneros mostrando su cara más irregular del curso y los pericos habiendo encadenado siete partidos sin ganar.

El feudo rojiblanco acoge una nueva cita liguera para los pupilos de Diego Pablo Simeone con la necesidad de volver a la senda del triunfo, tras encadenar tres encuentros de Liga consecutivos sin ganar y con el denominador común de no ver puerta en ninguno. Es un escenario no visto en la esfera colchonera desde la temporada 2019-2020, cuando también sumó tres partidos sin marcar.

Ni ante Levante UD (0-0), Real Betis (0-1) ni Rayo Vallecano (3-0) el Atlético ha sumado los tres puntos, un registro que se remonta al inicio de la competición esta temporada cuando tras las tres primeras fechas tan solo había dos puntos en su casillero y que habla de la mala dinámica en la que se encuentra el club en los momentos más cruciales de la campaña.

Precisamente, uno de los compromisos de ese comienzo de Liga fue en el RCDE Stadium, en una jornada 1 que prometía para los rojiblancos una puesta de largo ilusionante y que Julián Álvarez se encargó de encauzar con un golazo de falta en la primera parte. Sin embargo, en el desenlace vieron cómo los locales remontaron el partido y les amargaron el estreno.

Con la intención de repetir gesta en esta segunda vuelta, que sería la segunda derrota rojiblanca consecutiva en Liga como local, algo no visto desde 2013, saldrá el equipo de Manolo González al estadio madrileño que ya asaltó de forma contundente en la primera temporada del Metropolitano como nueva casa de la entidad rojiblanca (0-2).

Pero el conjunto catalán no atraviesa tampoco su mejor momento de la campaña, pues no ha ganado en todo lo que va de 2026; tan solo suma dos de 21 puntos posibles en ese periodo. La última victoria de los pericos fue en la última jornada del pasado año, cuando remontaron en su visita a San Mamés (1-2). Desde entonces, solo los partidos ante Levante (1-1) y Celta de Vigo (2-2) se han saldado sin derrota en el último mes y medio.

Dicha racha eclipsa la excelsa primera parte del curso, donde el equipo espanyolista llegó a estar a tres puntos del Atlético, cuarto clasificado, pero ahora esa distancia ha aumentado hasta los diez puntos e incluso le peligran los puestos europeos en caso de sumar otra derrota delante de un equipo rojiblanco con sed de mejores resultados.

Los del 'Cholo' Simeone afrontan esta cita en medio del trascendental 'playoff' ante el Club Brugge en los dieciseisavos de final en la Liga de Campeones y, además, sumidos en irregularidad. De sumar un nuevo tropiezo, acumularía cuatro jornadas sin ganar en Liga por primera vez desde diciembre de 2021 y vería acechada su cuarta plaza, dando alas al Betis.

Un contexto que ni quieren imaginar en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, para ello Simeone alineará un once muy reconocible, a diferencia de la pasada jornada, previsiblemente repitiendo el equipo del miércoles en Brujas. El argentino sigue con las bajas de Pablo Barrios y Nico González, aunque el español parece encarar el final de su baja. A estas dos bajas hay que sumarle la del sancionado Rodrigo Mendoza.

Por su parte, González tiene a casi toda su plantilla disponible, pues la excepción es el lesionado de larga duración Javi Puado. El técnico gallego podría poner en liza un once muy reconocible con Urko Gonzalez y Pol Lozano en la medular y con Roberto Fernández en el ataque tratando de poner en aprietos a una defensa rival que últimamente tiene agujeros.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

RCD ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Riedel, Carlos Romero; Dolan, Urko González, Lozano; Pere Milla y Roberto Fernández.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. gallego).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar+ LaLiga.