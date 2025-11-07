El Atlético quiere seguir su escalada en el fortín del Metropolitano

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado al Levante en el Riyadh Air Metropolitano (18.30 horas), en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los rojiblancos quieren aprovechar su buena dinámica y el jugar antes que Real Madrid, para acercar el liderato a cinco puntos de distancia, ante un equipo granota que necesita puntuar para alejar los puestos de descenso donde podría acabar la jornada.

El Atlético de Madrid vive el mejor momento desde que arrancara la temporada. Tras un inicio muy irregular, los pupilos de Diego Pablo Simeone han encontrado la regularidad en sus resultados, lo que les está permitiendo escalar en la clasificación y aprovechar los tropiezos de sus rivales para ir acercándose en la lucha por el título. Ante el Levante, que atraviesa una dinámica contrapuesta y ha sumado dos de los últimos 12 puntos en Liga, quiere prolongar su estado de gracia.

Una reacción colchonera en la que ha tenido mucha importancia el Metropolitano. Que el Atlético haga de su casa un fortín se ha convertido en algo habitual en las últimas temporadas, y este curso no iba a ser menos. Así, los rojiblancos encadenan siete victorias consecutivas ante su afición --cinco en Liga y dos en Champions-- y sólo se han dejado puntos ante el Elche en la jornada 2. De hecho, desde abril no gana ningún visitante allí.

Eso sí, bien harían en no confiarse los de Simeone con su rival. Pese a ser un recién ascendido, el Levante está demostrando en este primer tercio de temporada que es un rival muy incómodo como visitante. Los de Julián Calero no han perdido en ninguna de sus últimas cuatro visitas ligueras, en las que sumado dos victorias --Girona y Oviedo-- y dos empates --Getafe y Mallorca--. Además, en sus dos últimas partidos en el Metropolitano (2021 y 2022) se llevaron la victoria.

Para lograr tres puntos que colocarían al Atlético igualado a puntos con el FC Barcelona en el segundo puesto y a cinco puntos del líder Real Madrid por primera vez desde la jornada 2, deberán seguir manteniendo la solidez defensiva y la frescura en ataque exhibida en el último mes de competición, en el que, si no se tiene en cuenta el 4-0 ante el Arsenal, el tanteo es de 9-1 favorable.

Eso sí, la lesión de Robin Le Normand el pasado martes, en la victoria frente al Union Saint-Gilloise en Champions (3-1), trastoca los planes de Simeone, que pierde a uno de sus jugadores de campo más utilizados. El internacional español estaba jugando a un gran nivel, y había empastado a las mil maravillas con José María Giménez desde que se recuperara el uruguayo. Sin embargo, ahora deja huérfano al charrúa, que apunta a formar pareja de centrales junto al eslovaco David Hancko.

Donde sí podrá contar con toda la artillería es en ataque. Ahí, Julián Álvarez y Giuliano Simeone parecen intocables. Entre ambos fabricaron el primer tanto ante el Union Saint-Gilloise, y comienzan a establecer una sociedad que está dando muchas alegrías a la afición rojiblanca. Parecen ser los únicos fijos en una delantera que podría volver a sufrir rotaciones con la entrada de Sorloth, suplente en Liga de Campeones.

Julián, Giuliano, Baena y Sorloth buscarán desmantelar la línea defensiva granota, que viene de sufrir, con un jugador menos, ante el RC Celta. Además, no ha mantenido su portería a cero en ninguno de sus últimos cuatro partidos, en los que promedia más dos tantos en contra. A esto se suma que Calero tendrá que buscar sustituto en el doble pivote para Unai Vencedor, baja por sanción. Esto podría hacer que colocara una línea de cinco atrás dando entrada a De la Fuente como tercer central, mientras que Olasagasti reforzaría el centro del campo.

Más clara parece estar la sala de máquinas del equipo colchonero. Koke y Pablo Barrios han dado en esta buena racha de resultados control, fútbol y energía al equipo. Además de ellos, partiendo desde un costado, pero inmerso en las tareas de creación estaría Álex Baena, que por primera vez en el curso está encontrando la continuidad en su juego. La del Levante sería la cuarta titularidad consecutiva para el jugador con mayor claridad en el último tercio de la plantilla colchonera.

Por último, en el apartado de bajas, a los anteriormente mencionados Robin Le Normand y Unai Vencedor, se suman las bajas por lesión del delantero Carlos Espí y el centrocampista Pablo Martínez en el lado granota, que recuperan a Iván Romero. También estará el que apunta a ser la gran amenaza para los rojiblancos Etta Eyong. El delantero camerunés buscará en el Metropolitano su sexto gol en la competición ante un rival al que nunca se ha enfrentado en su carrera.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Sorloth y Álvarez.

LEVANTE: Ryan; Toljan, Moreno, Elgezabal, Dela Fuente, Manu Sánchez; Arriaga, Olasagasti; Carlos Álvarez, Etta Eyong y Brugui.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.