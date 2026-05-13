El Barça-Betis se jugará el domingo a las 21.15 horas

Archivo - Ferran Torres, durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Betis y el FC Barcelona disputado en el estadio de La Cartuja de Sevilla el 6 de diciembre de 2025 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha modificado este miércoles el horario del partido entre el FC Barcelona y el Real Betis, correspondiente a la jornada 37 de LaLiga EA Sports, que pasa de las 19.00 horas inicialmente previstas a las 21.15 horas de este domingo 17 de mayo en el Spotify Camp Nou.

El encuentro estaba fijado dentro del horario unificado de la penúltima jornada del campeonato, aunque finalmente se disputará más tarde al no haber ya nada en juego para ninguno de los dos equipos. El resto de partidos de la jornada 37 se mantienen programados para las 19.00 horas.

El conjunto blaugrana afrontará el duelo ya como campeón de LaLiga EA Sports, mientras que el equipo verdiblanco tiene asegurada matemáticamente su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones.