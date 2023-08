El Barça hunde al 'submarino' y sale a flote

Los de Xavi castigan a un buen Villarreal para mirar arriba en la tabla



MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona superó (3-4) al Villarreal este domingo en la tercera jornada de LaLiga EA Sports celebrada en Estadio de La Cerámica, un pulso de dos equipos en busca del gol que se llevó el conjunto azulgrana para no perder el ritmo de la parte alta.

El equipo de Xavi Hernández se llevó tres puntos en una plaza exigente para dar continuidad al triunfo frente al Cádiz, a dos del liderato que marca el Real Madrid. El Barça tuvo pegada de campeón, o incluso la suerte del campeón, porque salió reforzado pese a estar a merced muchos minutos del gran partido de los amarillos.

Quique Setién, extécnico que no salió muy bien de la Ciudad Condal, preparó una buena trampa a los de Xavi, sin la energía y actitud necesaria ante un equipo que no iba a ser ni Cádiz ni Getafe. El Villarreal quiso ser protagonista y atacar con todo y al Barça le pasó un tren por encima, el de Pedraza, Baena y compañía.

Así, los primeros 10 minutos fueron una ocasión tras otra, sin balón el equipo de Xavi ni contención a las llegadas locales. Sin embargo, en la primera ocasión, el cuadro culé hizo el 0-1, por medio de Gavi. El sevillano remató de cabeza ante una defensa descolocada tras un saque de esquina y, dos minutos después, De Jong hizo el 0-2 en otro regalo amarillo, este de Pedraza.

El lateral intentó cortar la progresión de Lewandowski e hizo el pase perfecto al neerlandés. Las caras de Setién y el resto de su equipo lo decían todo, nunca antes pesó tanto perdonar. Con todo, el Barça fue incapaz de tener algo más de balón o rematar a un Villarreal que siguió con el plan de atacar y logró el premio.

Foyth abrió la puerta en un cabezazo a saque de esquina y Sorloth antes del descanso hizo el 2-2. En la reanudación, fue el conjunto azulgrana quien buscó la meta rival, de nuevo conectando con un Lamine Yamal protagonista de todo el peligro visitante. Sin embargo, Pedraza siguió a lo suyo ganando esa banda y sirvió el 3-2 de Baena en el minuto 50, una remontada de quilates para los amarillos.

El Barça aguantó el golpe gracias a la entrada de Ferran, quien parecía estar relegado a un segundo plano pero que marcó ante el Cádiz y fue clave también en La Cerámica. El internacional español tuvo más fe que nadie en el balón suelto que cazó por dos veces para hacer el 3-3. Al Villarreal se le encendió la reserva, desgastado y sin los cambios ofensivos de un Xavi que metió también a Ansu Fati.

Además, el zarpazo no vino solo de nuevo y los catalanes marcaron el cuarto a los dos minutos, una nueva acción de Yamal que dejó el rechace a un Lewandowski que cortó su sequía. El Barça pudo golear al final, con el debut de Fermín, pero bastante que sacó un partido raro, que no supo dominar pero sí ganar para no descolgarse de los puestos de arriba como un Villarreal que se queda con tres puntos.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: VILLARREAL, 3 - FC BARCELONA, 4. (2-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

VILLARREAL: Jorgensen; Foyth, Gabbia, Cuenca, Pedraza; Parejo (Brereton, min.86), Terrats (Comesaña, min.70), Capoue (Denis Suárez, min.70); Baena (Morales, min.77), Gerard (Akhomach, min.70) y Sorloth.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen (Eric García, descanso), Marcos Alonso; Oriol Romeu (Ferran, min.63), Gündogan (Fermín, min.86), De Jong; Gavi, Lamine Yamal (Ansu Fati, min.77) y Lewandowski.

--GOLES:

0 - 1, min.12, Gavi.

0 - 2, min.15, De Jong.

1 - 2, min.26, Foyth.

2 - 2, min.40, Sorloth.

3 - 2, min.50, Baena.

3 - 3, min.68, Ferran.

3 - 4, min.71, Lewandowski.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó a Foyth (min.45+6), Terrats (min.57) y Gabbia (min.80) por parte del Villarreal. Y a Yamal (min.44), Lewandowski (min.45+6) y Eric García (min.82) en el Barça.

--ESTADIO: La Cerámica.