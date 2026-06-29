El Barça lucirá la Fundació Barça en el dorsal de la camiseta de sus equipos

El Barça lucirá la Fundació Barça en el dorsal de la camiseta de sus primeros equipos - FCB

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona anunció este lunes que, a partir de la próxima temporada, los primeros equipos masculino y femenino de fútbol lucirán el logotipo de la Fundació Barça en el dorsal de sus camisetas durante todas las competiciones oficiales, en una iniciativa con la que el club pretende reforzar la visibilidad de su actividad social y proyectar internacionalmente sus programas solidarios.

La entidad blaugrana explicó en un comunicado que esta decisión supone un nuevo paso en la estrategia histórica de vincular su equipación con iniciativas de impacto social y señaló que el dorsal se convertirá por primera vez en un espacio dedicado íntegramente a una iniciativa propia del club.

En 2006 la entidad catalana cedió por primera vez el frontal de la camiseta a UNICEF como muestra de apoyo a la defensa de los derechos de la infancia y que posteriormente esa colaboración se trasladó al dorsal. También destacó el acuerdo alcanzado en 2022 con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR/UNHCR), cuya presencia en la equipación ha acompañado al equipo durante los últimos años.

Según detalló el FC Barcelona, la incorporación de la Fundació Barça al dorsal pretende dar visibilidad a proyectos centrados en ámbitos como la salud mental juvenil, la protección de la infancia vulnerable, el acceso a la educación, la inclusión social y la respuesta a los efectos de la emergencia climática.

La Fundació Barça desarrolla actualmente proyectos en 23 países y, de acuerdo con los datos facilitados por el club, ha beneficiado a más de 500.000 niños y jóvenes mediante iniciativas sociales que han contado con una inversión superior a los ocho millones de euros. El club considera que este cambio permitirá trasladar ese alcance social al escaparate global que representan las competiciones nacionales e internacionales.