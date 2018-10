El Barça no contempla fichar en invierno pese al récord de 960 millones de ingresos

Publicado 02/10/2018 13:35:38 CET

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona presentará a la próxima Asamblea General de Socios Compromisarios del 20 de octubre unos presupuestos para la vigente temporada que contemplan unos ingresos récord de 960 millones de euros, aunque no está previsto entrar al mercado de invierno para fichar nuevos jugadores.

"Este presupuesto no contempla ningún fichaje de jugador. Pero son intenciones, luego se pueden corregir cosas y si el entrenador pide un jugador lo estudiaremos con cariño. No cerramos las puertas a fichar", aseguró en rueda de prensa el CEO del club, Òscar Grau.

Dentro de los 157,21 millones de euros presupuestados para acometer los fichajes de verano --Malcom, Arthur, Arturo Vidal y Lenglet-- no se contempla la llegada en invierno de ningún refuerzo para el primer equipo de fútbol.

Sí espera el club poder retener, dentro de su plan económico, a Leo Messi hasta su retirada. "Leo lleva toda su vida aquí, hace un año que ha renovado y la idea es que se quede aquí, está feliz y nosotros también y es un binomio difícil de desasociar aunque haya alguien que lo intente", apuntó Grau.

Y tampoco será un problema a nivel presupuestario del club que finalmente no se pueda jugar el partido de LaLiga Santander contra el Girona FC en Estados Unidos, pese a que sería "perder ingresos".

"En el presupuesto no está contemplado el partido en Estados Unidos, aunque ya hemos dicho que es bueno para LaLiga, y que nos ponemos a su disposición. Es bueno salir para generar ingresos. Si ocurre bien y si no, no pasa nada porque no lo tenemos presupuestado", explicó.

Más allá de posibles fichajes o partidos fuera que conlleven más ingresos, el club tendrá unos ingresos récord en su historia y en la historia del deporte de 960 millones de euros, con unos gastos de 929 millones de euros y un beneficio neto previsto de 11 millones de euros después de impuestos.

"Es un presupuesto histórico del club y a nivel mundial, si comparamos con NBA, NFL u otros grandes torneos, llegaremos a 960 millones de ingresos, con resultados limpio después de impuestos de 11 millones de euros", explicó Grau.

Y a ese récord histórico de ingresos, el CEO blaugrana añade como punto destacado de sus prespuestos la "contención de los salarios", que se rebajan en 28 millones de euros respecto a la temporada anterior. "Continuamos en línea positiva de generación de ingresos aunque nuestro objetivo no es ganar dinero sino tener a los mejores jugadores", remarcó en este sentido.

Además, celebró que se haya aumentado el volumen de ingresos pese a no poder contar en esta presente campaña con los generados con la venta de Neymar al PSG en verano de 2017 por 222 millones de euros, que generaron 180 millones de ingresos netos.

Esos ingresos de menos se compensan con el aumento de otras partidas como las del tour del estadio, ticketing y hospitality del Camp Nou (188 millones, +6 millones respecto año pasado), media (ingresos 'Champions' entre otros, +44 millones), o marketing (+93 millones).

Por otro lado, con este presupuesto, el club habrá llegado a unos beneficios acumulados de 199 millones de euros desde 2010, con la llegada de la actual Junta Directiva.

CIERRE EJERCICIO 2017/18

En cuanto al cierre del ejercicio económico de la temporada pasada, fue el tesorero del club, Enric Tombas, quien detalló unos números ya aprobados por la Junta Directiva, presentados anteriormente y que se someterán a votación en la Asamblea.

Los ingresos fueron de 914 millones de euros, con unos gastos de 882 millones de euros. Mientras, el beneficio de explotación fue de 32 millones de euros y el beneficio neto, después de impuestos, es de 13 millones de euros.

"Hemos cerrado un ejercicio con récord de ingresos que nos acerca mucho al reto de los 1.000 millones. Tenemos récord de ingresos de marketing, con 8 años consecutivos de auditorías de cuentas sin salvedades, fondos propios de 128 millones revirtiendo la mala situación anterior", subrayó Tombas.