El Barça quiere arrancar en San Sebastián

Los de Xavi buscan goles y soltar ansiedad ante una Real también mejorada

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este domingo (22:00) a la Real Sociedad con cierta necesidad ya de ganar a pesar de ser la segunda jornada de LaLiga Santander, un rival nada sencillo que pondrá a prueba la posible ansiedad de un proyecto culé sin margen para arrancar.

Xavi Hernández tiene los refuerzos que pedía, aunque hace unos meses parecía imposible, y aún están por llegar. Sin embargo, formar un equipo y que funcione puede llevar su tiempo, un tiempo que no tiene el técnico de Terrassa en esta su primera temporada que empieza desde el kilómetro cero en el banquillo azulgrana.

Lewandowski, Raphinha, Christensen, Kessié y Kounde, la continuidad de Dembélé, y la posible llegada de más nombres, Marcos Alonso, Foyth y Bernardo Silva, los que más suenan, ponen al Barça en la lista de favoritos al título liguero e incluso para optar a la Liga de Campeones. Todo ello después un año en blanco y una importante crisis tanto deportiva como institucional.

El esfuerzo económico y la exigencia sobre el césped obligan al cuadro culé a ganar títulos, pero para ello hay que ganar cada semana. De momento, el estreno liguero la pasada semana se saldó con naufragio ante el Rayo Vallecano (0-0), una bestia negra con franja roja contra la que tampoco ganó el Barça el año pasado.

Bien es cierto que el cuadro culé funcionó bien, mejor en la primera parte, y tuvo una gran variedad y número de ocasiones como para haber ganado el partido. A Lewandowski tiene toda la pinta de que se le caerán los goles, pero al polaco le está costando ver puerta, como el resto del potente ataque azulgrana con Dembélé y Rapinha como los más elegidos hasta ahora por Xavi.

La ocasión perdida en el Camp Nou exige al Barça redoblar esfuerzos y puntería en una plaza complicada como es el Reale Arena. El feudo 'txuri-urdin' estará lleno hasta la bandera con la ilusión de una temporada nueva, de un rival importante y de un equipo vasco que parece tener buenas herramientas para hacer un curso con nota.

El equipo de Imanol Alguacil venció el pasado domingo en Cádiz, un 0-1 pero dominador y sin sufrir, con un prometedor debut con gol de Take Kubo. También dejaron grandes sensaciones Brais Méndez, Momo Cho y Jon Karrikaburu, con lo que la Real confía en sus refuerzos para que este año no se le haga largo y pelar por estar arriba.

Merino, Illarra y Zubimendi estarán disponibles pese a perderse un entrenamiento esta semana y la Real buscará dominar en un centro del campo en el que no estará Busquets, expulsado ante el Rayo, en el Barça. Xavi sigue pendiente de inscripciones y posibles salidas, pero De Jong apunta al once si no le hacen las maletas antes.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Silva, Zubimendi, Merino; Kubo, Isak, Brais.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Araújo, Christensen, Eric García, Alba; Pedri, De Jong, Gavi; Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andalucía)

--ESTADIO: Reale Arena.

--HORA: 22:00/Movistar LaLiga.