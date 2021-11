El Barça tampoco se apiada de la Real Sociedad y abre la primera brecha en la Primera Iberdrola

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona abrió ya una primera brecha interesante en la cabeza de la clasificación de la Primera Iberdrola 2021-2022 tras exhibirse en el Johan Cruyff ante la Real Sociedad, segunda clasificada a la que goleó por 8-1, mientras que el Atlético de Madrid se situó tercero y el Real Madrid logró una obligada victoria ante el Valencia, en partidos correspondientes a la octava jornada del campeonato.

El duelo entre los dos primeros clasificados era el punto de más atención del fin de semana, pero pese a lo visto en el primer tiempo, el actual campeón demostró su potencial con otra goleada ante un rival que se aleja ya a seis puntos de las blaugranas.

El equipo de Natalia Arroyo quiso ser valiente, pero no le valió demasiado, salvo para que Franssi igualase rápidamente el tanto inicial de Rolfo. La alegría de la igualada no le duró demasiado a las visitantes y Oshoala devolvió primero la ventaja y, poco antes del descanso, aumentó la diferencia. Tras el descanso, el conjunto de Jonatan Giráldez no dio opciones con doblete de Martens, tantos de Hermoso y Pina, y uno en propia meta de Torre.

A siete puntos y en la tercera posición se situó el Atlético de Madrid, que ganó también con relativa facilidad por 3-0 al recién ascendido Villarreal, que encadenó su quinta derrota seguida y se queda colista. Santos, Kgatlana y Sheila García hicieron los tantos de las rojiblancas ante un rival que jugó con diez desde el tramo final del primer tiempo por la expulsión de Lara Mata.

El equipo colchonero aprovechó así los tropiezos del Athletic Club, que cayó por 4-2 en su visita a un Betis liderado por Mari Paz Vilas, autora de un triplete en apenas 14 minutos, y del Levante, que no pudo pasar del empate sin goles en casa ante el Sporting de Huelva.

Por otro lado, el Real Madrid cogió aire en la clasificación al sumar su segunda victoria en la temporada doméstica al batir por 2-1 al Valencia en Valdebebas gracias a los dos primeros goles del año de Esther González en el primer tiempo, mientras que Altuve puso emoción en la segunda parte.

Además, el Rayo Vallecano estrenó su casillero de victorias al imponerse 1-0 (Millene Cabral) al Sevilla y el Eibar ganó con autoridad a domicilio 1-3 al Madrid CFF, mientras que el Deportivo Alavés Gloriosas y la UD Granadilla Tenerife Egatesa empataron a uno.