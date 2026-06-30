El Barça vende a Ansu Fati al AS Mónaco

Archivo - Ansu Fati en un partido con el AS Monaco en el Santiago Bernabéu - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el AS Mónaco han confirmado este martes el traspaso definitivo del delantero Ansu Fati al conjunto del Principado, que ejecutó la opción de compra tras su cesión durante la última temporada y vincula al internacional español hasta junio de 2030.

Ninguno de los dos clubes hizo oficial el importe de la operación, que diversas informaciones sitúan en torno a los 11 millones de euros.

El club azulgrana informó de que el acuerdo contempla además que el Barça se reserve un porcentaje de una futura venta del futbolista, que pone así fin de manera definitiva a una etapa iniciada en 2012, cuando llegó a La Masia con diez años procedente del Sevilla FC.

Ansu Fati abandona el FC Barcelona tras disputar 123 partidos oficiales con el primer equipo y anotar 29 goles, en una trayectoria marcada por una irrupción precoz que le llevó a convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en debutar y marcar con la camiseta azulgrana y también en el goleador más joven de la historia de la Liga de Campeones cuando vio puerta ante el Inter en diciembre de 2019.

Desde el AS Mónaco destacaron el rendimiento ofrecido por el atacante durante la pasada campaña, en la que, según cifras del club monegasco, disputó 30 encuentros, marcó 12 goles y terminó como segundo máximo goleador del equipo, con una media de un tanto decisivo cada 110 minutos y el mejor registro de eficacia de la Ligue 1.

La entidad del Principado señaló además que el delantero español "ha recuperado ritmo y eficacia" durante su estancia en el equipo y consideró que su continuidad permitirá seguir aprovechando "sus cualidades técnicas y su sentido del gol al servicio del colectivo".

El FC Barcelona, por su parte, agradeció públicamente a Ansu Fati "su compromiso, su dedicación y su aportación durante todos estos años defendiendo la camiseta azulgrana" y le deseó suerte y éxitos en esta nueva etapa profesional.