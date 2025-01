Beatriz Álvarez asegura que "no hay una decisión tomada" sobre la Supercopa y que antes hay "prioridades"

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, afirmó que está al tanto sobre el posible traslado de la Supercopa de España Femenina a Arabia Saudí, pero aseguró que "no hay una decisión tomada" y que en la actualidad se deben centrar en "desarrollar" sus competiciones y en otras "prioridades", dejando claro que habrá que contar con "las sensibilidades" de los clubes y que puede haber "otras opciones" donde exista "el equilibrio entre lo que es el negocio y lo que es también el contexto sociocultural" del lugar elegido.

"Sé que hay ruido, pero no me consta que haya una decisión tomada. Creo que ahora mismo el presente del fútbol femenino pasa por desarrollar nuestras competiciones", explicó Álvarez durante la presentación este miércoles del álbum de la Liga F.

La dirigente recordó que la Supercopa de España "la organiza la RFEF" y que "una de las demandas" que tienen desde la patronal "y que viene en el Convenio de Coordinación", es la de "formar parte" de las mesas de negociación de estos asuntos para "tener voz y trabajar en el desarrollo de las competiciones".

"Esto tiene prioridad sobre el contexto social, que hay que tenerlo presente, pero tenemos que centrarnos en el desarrollo de las competiciones, donde hay margen de mejor, como en otras cosas como las infraestructuras o el área de negocio", manifestó la asturiana.

También confirmó que ha "hablado" con el presidente de la RFEF, Rafa Louzán "después de las declaraciones" que realizó e insistió en que hay "prioridades". "Es una competición que se ha desarrollado poco, que todavía tiene muchísimo margen de mejora y que nuestros clubes ponen el foco en toda la parte del área de negocio que tiene por desarrollar e intentar llenar un estadio, que todavía no lo hemos conseguido en una competición de este tipo", puntualizó.

"Y por parte de Liga F lo que tenemos que hacer es intentar dar voz y toda la sensibilidad a nuestros clubes y buscar un poco el equilibrio entre lo que es el negocio y lo que es también el contexto sociocultural donde se desarrolla", recalcó Álvarez, que no olvida que da "voz a muchos clubes y con distintas sensibilidades". "Creo que primero habría que preguntar su opinión", advirtió.

"Si no es una decisión todavía tomada, habría que ver y valorar, probablemente existan otras opciones donde se pueda hacer esta competición. Y yo creo que ahora mismo por nuestra parte tenemos que ser cuidadosos y simplemente decir que creo que todavía hay mucho margen en el que centrarse como para pensar en esa pregunta", subrayó, apuntando que Louzán "está de acuerdo en que las prioridades ahora mismo tienen que centrarse en el desarrollo de esa competición".

La dirigente también admitió que tienen "retos por delante" en el campeonato profesional. "Al inicio, el objetivo era visibilizar, comercializar y crear una estructura, y ahora tenemos que incrementa el volumen de asistencia a los campos, mejorar las infraestructuras y las estructuras de los clubes, o el VAR", apuntó.

"Tenemos 350 jugadoras de máximo nivel dentro de nuestros clubes, no sólo las Balones de Oro, sino futbolistas que podrían jugar en equipos 'top' de otras ligas. Hay ligas muy potentes de las que podemos copiar cosas, pero tenemos nosotras también esto para poner en valor", expresó la asturiana.

En este sentido, y según "la opinión de muchas personas que forman parte de los clubes y de Liga F", cree que no existe "una fuga de talento". "Parece que cuando hablamos de una fuga de talento es una hecatombe. Sería que estuviésemos permanentemente perdiendo futbolistas que se fueran al extranjero. Hay otras ligas con un potencial económico, con clubes determinados con mucho potencial económico, incluso más que los clubes de España, que están llevándose a algunas grandes futbolistas. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos ahora mismo un talento brutal", argumentó.

OPTIMISTA CON TENER PRONTO UN 'NAMING' PARA LA COMPETICIÓN

"España no deja de ser un foco de talento y es evidente que se fijan en nuestras futbolistas y que habrá clubes en otros países con un potencial económico mayor que estén ofreciendo grandes cantidades de dinero. Creo que al final las futbolistas también buscan otros equilibrios, no sólo la parte económica, creo que en ese sentido nosotras, las mujeres y las futbolistas, valoramos muchas otras cosas. Y nosotros más que obsesionarnos, tenemos que centrarnos en el trabajo del desarrollo de la competición", agregó al respecto.

Beatriz Álvarez también fue cuestionado por el 'naming' de la Liga F, aún sin un patrocinador tras la abrupta marcha de 'Finetwork' y donde "realmente hay cierta impaciencia" en clubes y en su persona. "Hemos atravesado momentos complicados dentro del fútbol femenino que nos han perjudicado. Hemos espantado después de todo lo que aconteció en el Mundial algún potencial patrocinador importante que diera nombre a la competición, sumado a toda la situación que hemos pasado con 'Finetwork', que es un tema que todavía está judicializado", detalló.

Sin embargo, al mismo tiempo están con "mucho optimismo" porque desde el inicio de esta temporada están "avanzando con varias marcas". "Cada vez estamos más cerca y es cierto que faltan por pulir determinadas cuestiones que nos impiden dar la noticia. Estoy deseosa de poder hacerlo y espero que a lo largo de esta temporada podamos dar el nombre que nos dé además una estabilidad y también una marca que potencie la Liga F", confesó, resaltando que la subvención del CSD fue "fundamental para crear una base", pero que una vez finiquitada cuentan con "una proyección a años en donde la estabilidad y la sostenibilidad está garantizada".