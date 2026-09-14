Beatriz Álvarez: "La prioridad del convenio era garantizar que cualquier futbolista sea madre cuando quiera"

Archivo - La presidenta de la Liga F, Beatriz Alvarez, durante el Congreso Internacional de Fútbol Femenino en la Ciudad del Futbol de Las Rozas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, aseguró que la prioridad en el convenio firmado con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la congelación de óvulos era garantizar que cualquier futbolista sea madre cuando quiera, y valoró que este convenio es de los más pioneros.

"Estamos a las puertas de poder ver de qué manera los tribunales deciden qué representación va a tener cada uno de los sindicatos en la negociación del convenio. Hemos tratado de ser políticamente muy correctos con todos ellos, respetando sus procesos, como no puede ser de otra manera, y vamos a esperar a ver qué dicta la sentencia los tribunales para poder sentarnos", afirmó Beatriz Álvarez ante los medios tras la presentación de la temporada 2026-27 de la Liga F Moeve en Madrid.

De este modo, la mandataria recalcó que el convenio en España "es de los más pioneros" porque se recogen "temas de conciliación y maternidad". "Creo que a veces le damos poco altavoz a todas esas medidas, y yo como mujer y madre a veces siento la necesidad de que se conozca realmente, porque se puede proyectar a muchos otros deportes y otros ámbitos. Todo es susceptible de mejora, y tanto en temas de conciliación, de maternidad como en muchas cosas otras sociales y económicas se pueden hacer mejoras, y hoy vamos a trabajar todos de la mano", aseveró.

Y es que sobre el nuevo avance firmado con la RFEF para garantizar la conciliación familiar de las jugadoras, entrenadoras y árbitras, Álvarez centró la prioridad en que estas sean respaldadas por todos los organismos. "La prioridad cuando nos sentamos a negociar el convenio colectivo era garantizar que cualquier futbolista de Liga F quiera ser madre y lo pueda hacer en el momento que quiera", ratificó.

"HAY UN DEBATE QUE HAY QUE PROFUNDIZAR SIN DESPRESTIGIAR ESTA MEDIDA"

"Para eso, nos adelantamos incluso al decreto que obliga a los clubes a renovar el contrato un año más. En el 2019 ya era una medida que incorporaba el convenio, con lo cual hemos sido también pioneros en ese sentido. Hemos incorporado todas las ayudas durante el embarazo y postembarazo para trabajar el suelo pélvico y cosas más específicas, y creo que era la demanda que en ese momento existía", indicó.

Así, pidió que "todas las instituciones" y su patronal de clubes trabajen "juntas" para garantizar la decisión de cualquier futbolista de ser madre en el momento que quiera, gracias a la congelación de óvulos, para que pueda volver a desempeñar su trabajo con "total garantía y normalidad".

Sin embargo, también recalcó que todo este tema "es muy amplio y que necesita un estudio más profundo". "He consultado con muchísimas mujeres relevantes del mundo del deporte y hay un debate que hay que profundizar, sin desprestigiar esta medida, porque creo que se ha hecho con muy buena voluntad. Creo que esto se puede abarcar de forma más global y hacerlo de otra manera", apuntó.

"EL ESPECTADOR AHORA BUSCA ALGO MÁS QUE VER UN PARTIDO DE FÚTBOL"

Sobre el acuerdo con Pau Gasol para impulsar el crecimiento y la proyección internacional de la competición y los clubes, Álvarez expuso uno de los pilares fundamentales tratados, "la experiencia del día del partido". "Creo que el espectador busca ahora algo más que ver un partido de fútbol y en el fútbol femenino debemos trabajar en un producto diferenciado", valoró.

Y es que, según la máxima mandataria, uno de los factores para tratar el tema de la experiencia del aficionado era el público familiar que tiene el fútbol femenino. "Conocemos un diagnóstico sobre qué tipo de fan le gusta el fútbol femenino, tenemos que salir a la calle e ir a por él y crear algo más que la experiencia de un partido. Para ello, tenemos que trabajar de la mano de todos los clubes y podemos aportarles conocimiento", explicó.

"Pau Gasol también va a aportarles mucho conocimiento, porque sabéis que el modelo americano es de los mejores a nivel de marketing. Todo esto tenemos que meterlo en una coctelera y que cada club empiece a trabajar y moverse en ese sentido, porque es fundamental para el crecimiento", reconoció sobre la experiencia del exjugador de baloncesto.

Sin embargo, este proyecto también recibió resistencias de otros clubes, pero que Álvarez prefirió guardar la confidencialidad y no nombrarlos. "Lo que sí puedo decir es que ha habido un apoyo muy mayoritario de los clubes, que al final creo que ese sentimiento de colectividad y de buscar el interés colectivo es fundamental", destacó.

Sobre la posibilidad de emitir la Liga F Moeve en otros países, Álvarez afirmó que se "cerrará pronto unos acuerdos con operadoras de Brasil", gracias a la colaboración con la Federación Paulista de fútbol brasileño. "Es importante tener esa presencia en Brasil porque el año que viene Es el mundial allí y es un mercado muy importante para España, pero existen otros muchos mercados", señaló.

"Estamos en ese proceso de negociación con operadores y esperamos no solo poder monetizar porque al final necesitamos valor y monetizar, sino que también los clubes estén muy mentalizados y concienciados en esto para dar visibilidad, poder crecer y llegar a nuevos públicos, nuevas audiencias y que eso sea un poco el círculo virtuoso que genere también atractivo", continuó.

En cuanto a la marcha de varias futbolistas importantes de la Liga F Moeve, Álvarez aseguró que "no hay preocupación" sobre este asunto, aunque sí le entristece. "La Liga F quiere tener a las mejores futbolistas y no es una buena noticia que haya futbolistas que han sido referentes y que ahora quieran vivir otra etapa fuera de España", admitió.

Asimismo, aseguró que la patronal seguirá trabajando para que no se vaya "el talento local" y para que venga "el talento de fuera". "No tiene que verse desde una forma catastrófica porque forma parte también del desarrollo del deporte profesional, que las futbolistas abren nuevas oportunidades a todos los mercados. Es algo necesario para ellas también, que tengan nuevas oportunidades. Y no siempre atienden ni a temas económicos ni a la falta de competitividad que muchas veces atribuye", puntualizó.

"A veces son cosas personales, hay futbolistas que se han ido por temas personales, porque quieren vivir otro rol dentro de su equipo, vivir una nueva experiencia, un nuevo proyecto, porque han terminado una etapa en su club que llevaba muchos años", explicó. "Hay que respetar y no deja de ser una opción y vamos a trabajar para que vuelvan, alguna se ha ido y ha vuelto y esperemos que vuelvan y también extranjeras que puedan jugar en la Liga F", zanjó.