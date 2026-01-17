El Bernabéu muestra su enfado y lo centra en Bellingham y Vinícius

Vinícius Junior protesta una jugada en el Real Madrid-Levante UD de LaLiga EA Sports 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La afición del Real Madrid que acudió este sábado al Estadio Santiago Bernabéu a presenciar el choque de LaLiga EA Sports ante el Levante UD mostró mayoritariamente su enfado con su equipo tras los últimos resultados y la imagen ofrecida sobre todo en la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete Balompié, centrada en futbolistas como el brasileño Vinícius Jr y el inglés Jude Bellingham.

Se preveía un ambiente tenso en el feudo madridista y lo hubo, sobre todo entre el calentamiento y el primer tiempo. La mejoría en el segundo ayudó a aplacar un tanto los ánimos y a que los silbidos que sí sobresalieron al inicio fueron bajando de intensidad, salvo en el caso de 'Vini', de nuevo castigado ya desde antes de saltar al terreno de juego.

Los aficionados ya le dejaron claro a los suyos sus descontento con pitada a la hora de salir a calentar y en el momento de dejar el campo. En las alineaciones, ya se dejó notar aún más a quiénes consideraba más responsables pese a que la música elevó sus decibelios todo lo posible. Fede Valverde, que ejerció de capitán, Bellingham y Vinícius se llevaron la peor parte de una afición que tampoco dio tregua ni cuando sonó el adorado himno de la 'Décima'. En ese momento de la salida de los dos equipos, los pitos se hicieron muy evidentes y continuos, también con algún pañuelo blanco en la grada.

La Grada de Animación situada en el fondo sur del Bernabéu se mantuvo fiel y trató de animar a los suyos, con alguna reprimenda del público como cuando entonó al final un cántico a Álvaro Arbeloa. Llegado el minuto 5 de partido, la grada se dirigió por primera vez con fuerza al palco con los gritos de 'Florentino, dimisión', aunque el presidente no fue el objeto principal del enfado y tuvo una tarde 'tranquila'.

Sin embargo, salvo en el caso de Vinícius, la protesta sonora fue decayendo pasada la veintena de minutos y sólo apareció de forma visible para quejarse del pobre y errático fútbol del conjunto madridista en el tramo final de los primeros 45 minutos, despedido con otra sonora pitada.

Tras el descanso, parece que hubo tregua por parte de la afición ante la incertidumbre del marcador, aún sin goles, aunque tampoco hubo excesivo calor a los suyos. Los goles de Kylian Mbappé y Raúl Asencio, algunos de los pocos que recibiero cariño junto a Gonzalo García, calmaron los ánimos, incluso hasta para un 'Vini' que tuvo una segunda parte mucho más tranquila, con más aplausos y con alguna excepción como una jugada personal mal definida cuando podía haber quizá buscado al 'pichichi'. El final del partido, de todos modos, trajo una despedida con pitos, más ligeros y sin poder imponerse esta vez al himno.