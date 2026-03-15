El Betis conquista la Copa del Rey Juvenil ante el Barça - RFEF

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se proclamó campeón de la Copa del Rey Juvenil al superar (1-4) al Barça en la final celebrada este domingo en el Estadio Anxo Carro de Lugo.

El equipo bético levantó el título 27 años después gracias a una tremenda primera mitad (0-3) y a los goles de Rubén, De Roa y Morante. La expulsión de Kourouma y el duro marcador obligó al Barça a rehacerse en el segundo tiempo pero no pudo con el milagro pese a recortar distancias con el Pichichi Nuhu Fofana.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, entregó a los béticos sobre el césped el trofeo de su quinta Copa del Rey Juvenil.