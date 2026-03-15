El Betis conquista la Copa del Rey Juvenil ante el Barça

El Betis conquista la Copa del Rey Juvenil ante el Barça
El Betis conquista la Copa del Rey Juvenil ante el Barça - RFEF
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 15 marzo 2026 21:33
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MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se proclamó campeón de la Copa del Rey Juvenil al superar (1-4) al Barça en la final celebrada este domingo en el Estadio Anxo Carro de Lugo.

El equipo bético levantó el título 27 años después gracias a una tremenda primera mitad (0-3) y a los goles de Rubén, De Roa y Morante. La expulsión de Kourouma y el duro marcador obligó al Barça a rehacerse en el segundo tiempo pero no pudo con el milagro pese a recortar distancias con el Pichichi Nuhu Fofana.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, entregó a los béticos sobre el césped el trofeo de su quinta Copa del Rey Juvenil.

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