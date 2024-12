El Betis quiere sellar los 'playoffs' de Conference ante el HJK Helsinki

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis recibe este jueves (21.00 horas) al HJK Helsinki en la sexta y última jornada de la Fase Liga de la Conference League, un duelo en el que los verdiblancos no pueden fallar para cerrar con buen pie y sin sustos esta primera fase y colocarse en una posición favorable de cara a los 'playoffs', mientras los fineses apuran sus remotas opciones de colarse entre los 24 primeros conquistando el Benito Villamarín.

Con su triunfo por la mínima (0-1) ante el Petrocub en Moldavia, el conjunto de Manuel Pellegrini, decimoséptimo (7 puntos), dio un paso de gigante hacia los 'playoffs' del torneo, ya con el 'top 8' negado, para seguir con vida en Europa. Las derrotas inesperadas frente al Mlada Boleslav checo (2-1) y el Legia polaco (1-0) generaron algo de ruido y dudas sobre el proyecto, pero ahora le vale el empate para jugar esa eliminatoria extra antes de los octavos de final.

Y además, estará arropado por un Benito Villamarín que es, sin duda, un aliado para el éxito de los verdiblancos. Ante sus aficionados, el Betis solo ha sumado una derrota este curso en once partidos disputados (6V, 4E y 1D). Como local en Conference, empató (1-1) ante el Copenhaghe y ganó al Celje (2-1), y ahora no puede fallar para no tener sustos y depender de otros resultados si quiere avanzar de fase.

Los de Pellegrini llegan enchufados y con la confianza por las nubes después de asaltar un campo complicado como La Cerámica, ganando al Villarreal por 1-2. Y ese debe ser el camino de los verdiblancos, inmersos en una racha de cuatro partidos sin perder, aunque deberá vigilar su rendimiento defensivo, con solo una portería a cero en sus últimos once compromisos oficiales.

El HJK Helsinki no será un rival desconocido para el Betis, que ya se enfrentó al equipo finés en la fase de grupos de la Liga Europa de 2022. Y sus recuerdos son positivos, ya que venció, con portería a cero, en los dos partidos -por 0-2 en Helsinki y por 3-0 en Sevilla-. El conjunto de Pellegrini se encontrará a un equipo que terminó su competición doméstica en octubre y mantiene el ritmo con amistosos entre sus compromisos europeos.

En su Liga, acabó tercero y no avanzó en las eliminatorias por el título, y en la Conference, es el vigesimonoveno clasificado con solo 4 puntos, 3 goles a favor y 8 en contra, y no solo un triunfo por 1-0 frente al Dinamo Minsk, por lo que necesita ganar en Sevilla y una carambola para seguir vivo en Europa.

Y para ello, intentarán aprovechar las bajas sensibles en el Real Betis, que no podrá contar con los no inscritos Fran Vieites, Iker Losada e Isco, y sin el sancionado Gio Lo Celso, así como Pablo Fornals, que sigue tocado del tobillo, ni los lesiondos Rui Silva, Héctor Bellerín, Mendy, Marc Roca y William Carvalho. "El objetivo, primero, es clasificar. Una vez clasifiquemos, vamos a ver en qué lugar. Hay que tener los objetivos claros, que hay que pasar la ronda y demostrar dentro del campo para qué está clasificado", dijo Pellegrini en la previa.