El Betis remonta y hunde más al Villarreal

Villarreal-Real Betis - LALIGA

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis ha superado este lunes al Villarreal CF (1-2) en el último partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports, en el que los de Manuel Pellegrini remontaron el tanto inicial de Gerard Moreno gracias a los goles del Cucho Hernández y de Natan, todo en el redebut de Dani Ceballos con la elástica verdiblanca.

En el Estadio de la Cerámica, Héctor Bellerín inauguró el festival de ocasiones con un disparo raso que detuvo Péter Gulácsi, y Álvaro Valles respondió con una gran parada a un chut peligroso de Santi Comesaña. Los castellonenses encontraron pronto puerta, pero tanto el gol de Gerard Moreno a los 11 minutos como el de Tajon Buchanan siete después fueron anulados por fuera de juego, el segundo de ellos desde el VAR.

Eso sí, el premio a la insistencia de los de Iñigo Pérez llegó antes de la media hora, cuando Pape Gueye puso un centro que peinó de cabeza Renato Veiga para que Gerard Moreno, de volea, se encargase de establecer el momentáneo 1-0 (min.29).

Los de Manuel Pellegrini, a pesar de todo, no aflojaron y probaron pronto al guardameta local en busca del empate, con un cabezazo de un Cucho Hernández que encontraría minutos más tarde el empate. En una gran jugada de Abde, que obligó a Gulácsi a despejar su disparo raso, el balón llegó en el rechace a las botas del delantero colombiano, que no falló (min.39).

Cuatro minutos después, Natan culminó la remontada en un nuevo balón suelto tras otro remate de Abde y parada del portero húngaro; el brasileño cazó el esférico y lo mandó al fondo de las mallas para darle la vuelta al encuentro (min.43).

Abde siguió haciendo de las suyas tras el descanso, y Dani Ceballos redebutó con la camiseta verdiblanca ocupando el lugar de Isco Alarcón en el minuto 57, pero el marcador ya no se movería. Aún así, Gulácsi apareció de nuevo para desbaratar otras ocasiones del Cucho, Antony y Bellerín.

Con este triunfo, segundo consecutivo, el Betis asciende a la tercera posición de la tabla con 12 puntos, los mismos que el segundo, el Real Madrid, y a tres del líder FC Barcelona. El Villarreal, por su parte, sigue sin conocer la victoria y permanece en zona de descenso con dos unidades, a una de la zona de salvación.