Bordalás: "El Real Madrid nunca es buen momento, siempre es difícil porque tiene magníficos jugadores"

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, confesó que enfrentarse al Real Madrid "nunca es un buen momento porque siempre tiene magníficos jugadores", y aunque sabe de la "dificultad del partido", salen con la idea de plantar cara este domingo al equipo madridista, del que elogió la figura de Carlo Ancelotti.

"Nosotros también tenemos un montón de bajas y el Real Madrid nunca es un buen momento, siempre es tremendamente difícil porque tiene magníficos jugadores de talla mundial, de un grandísimo nivel y siempre es complicado. Juegue quien juegue obviamente va a ser un equipo tremendamente difícil y complicado", afirmó Bordalás en rueda de prensa.

El técnico azulón aseguró que, "como deportista", le gustaría que estuvieran todos disponibles porque siempre eso hace "crecer y es un desafío mayor". "Me gustaría que estuviera Vinicius porque es un grandísimo jugador. Cuando te enfrentas a los mejores pues obviamente eso te hace que seas mejor", declaró.

Sobre la presencia de Kylian Mbappé, dijo que "por su velocidad, su calidad y su capacidad de decidir partidos" es un jugador determinante. "Sinceramente no creo que esté atravesando un mal momento, ni mucho menos en cualquier momento. Es un jugador de primer nivel, pocos le pueden igualar y en cualquier momento decide partidos como lo viene como lo viene haciendo", manifestó sobre el francés.

El Getafe llega "muy animado" por lo que hay que ser "optimistas en cuanto a la actitud", aunque cuentan con algunas bajas. "Sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo equipo, al Real Madrid, un equipo magnífico a nivel mundial y siempre es un reto tremendamente difícil y complicado, pero el equipo está con ganas. Estoy convencido que lo va a dar absolutamente todo, como ha hecho cada partido durante lo que llevamos de temporada", aseveró.

"Es un partido tremendamente complicado, difícil por todo, por lo que significa el Real Madrid, por lo que es, por el escenario, por todo. Sabemos que este tipo de partidos llama muchísimo la atención, moviliza por lo que significa y para nosotros va a ser un partido que nos obliga a estar al máximo nivel pero bueno vuelvo a repetir que mi equipo está bien. No tengo ninguna duda que lo va a dar absolutamente todo y vamos a ver un Getafe obviamente que se va a emplear, que se va a exigir y que va a intentar hacer un buen partido", confesó.

El alicantino recordó que el Real Madrid "está segundo clasificado y mejor que al inicio del campeonato". "Carlo (Ancelotti) está bien. Tengo una admiración profunda por lo que ha hecho en el Real Madrid, por sus logros como profesional y le tengo un cariño. Sé lo difícil que es esta profesión, sé lo difícil que es ser entrenador del Real Madrid, pero lo ha ganado absolutamente todo. De hecho viene de ganar un partido en Leganés de manera contundente, no creo que el Real Madrid esté en un mal momento, ni mucho menos", opinó del técnico italiano, con el que guarda una buena relación.

"No tengo que defenderle para nada porque no veo motivo. Ahí está su trabajo, su currículo y nadie puede poner en tela de juicio. Está claro que la exigencia del Real Madrid es enorme, pero hay que tener en cuenta también la pasada temporada con las lesiones que tuvo el equipo de jugadores importantes y fue capaz. Este año también con las desgracias que ha tenido por diferentes motivos y lesiones el campeonato está ahí, el equipo está vivo en todas las competiciones. No veo motivo para tener o poner en tela de juicio absolutamente nada", añadió del de Reggiolo.

El equipo getafense tiene "una plantilla con ciertas limitaciones en cuanto a efectivos" y llega con bajas que espera "no acusarlas" de cara a un partido que, como los demás, preparan "para ganar". "Nuestra mentalidad siempre sea cual sea el rival, sabemos de la dificultad, pero nuestra mentalidad. Sabemos de la dificultad por el rival que vamos a tener enfrente y por el escenario, por muchos motivos, que es tremendamente difícil, pero siempre en nuestra mente está la posibilidad de hacer un gran partido para conseguir una victoria", concluyó.