Calleja: "Tres palos grandes no influyen para la Liga Europa"

El técnico del Villarreal, Javier Calleja, insistió en que están "muy ilusionados" con esta eliminatoria de cuartos de final de la Liga Europa ante el Valencia, que es "favorito", para la cual la motivación del grupo es "máxima" y en la que no van a influir "los tres palos grandes" sufridos en LaLiga Santander.

"No pensamos en Girona, pensamos en Europa, ya habrá tiempo de pensar en Liga. Estamos muy ilusionados y la motivación es máxima. No va a influir haber sufrido tres palos grandes en liga para afrontar esta competición", señaló este miércoles con contundencia Calleja en la rueda de prensa previa a la ida de cuartos de este jueves frente al Valencia.

El entrenador del 'Submarino amarillo' recalcó que esta situación, con problemas en Liga y alegrías en Europa, la llevan sufriendo "todo el año". "Sabemos separar una competición de otra, no nos influye (las derrotas en liga). En Liga Europa estamos sacando buenos resultados y jugando muy bien y está siendo una vía de escape, las alegrías están llegando por esta competición", añadió.

"Estamos fuertes en lo anímico. Me hubiese gustado que hubierais visto la reacción del equipo después de la derrota del domingo. Hay unión y convencimiento, vamos a salir adelante. La Liga Europa nos está permitiendo soñar y, si eso es lo positivo, hay que intentar prolongarlo hasta el final", expresó convencido.

El de Alcalá de Henares espera una eliminatoria "muy bonita", en la que el espectador "se va a divertir". "Jugamos con seguridad y confianza y estamos disfrutando de esta competición. Ellos parten como favoritos, vienen de la 'Champions', y no tenemos presión, lo contrario que en Liga", admitió.

"Espero un rival muy fiable. Muestra mucha seguridad en el juego, es difícil desorganizarle, con una estructura que mantiene mucha solidez. Es un rival de los más difíciles que nos podíamos enfrentar. Es un derbi y estará esa motivación. Somos conscientes de que para superarles tenemos que hacer muy buena eliminatoria, no solo en casa, sino también en Mestalla", analizó Calleja del sistema del Valencia, con una plantilla caracterizada por su "experiencia".

Así, el técnico del Villarreal no cree que "se descompongan" y quieran resolver la eliminatoria en "90 minutos". "Van a defender bien y buscarán aprovechar los momentos que tengan para hacer daño con el balón", agregó sobre el equipo 'che'.

"Me gusta jugar en casa, pero somos conscientes que es a doble partido y no tenemos que volvernos locos en estos 90 minutos. Vamos a hacer un partido inteligente, sabiendo que una victoria nos da ventaja, pero es importante no encajar, es una de las claves", advirtió Calleja.

"NO PODEMOS REGALAR NINGÚN PARTIDO"

El Villarreal llega al encuentro con 18 jugadores disponibles, de los cuales "14 ó 15" son de la "primera plantilla", y con las bajas de Jaume Costa, además de los que aún "no se han recuperado". "Funes Mori está bien, con algunas molestias, pero nada que le incapacite jugar", confesó respecto al central argentino.

"Va a haber rotaciones, como las ha habido hasta el momento. Todos van a participar, todos son importantes, necesitamos de todos para llegar con frescura a ambas competiciones. No podemos regalar ningún partido, tanto en liga como en Europa", explicó el reparto de minutos durante la temporada.

Calleja recuerda la última eliminatoria en Europa entre ambos, en 2004, en la que participó como jugador, de manera "dolorosa". "No conseguimos el objetivo que nos marcamos y se decantó a favor de ellos. Esta temporada, con todo lo que estamos sufriendo sería una alegría pasara a semifinales. A ilusión y motivación no nos gana nadie, cuando un equipo parte con eso tiene muchas posibilidades de pasar", afirmó.

"La afición es consciente de que estamos en cuartos y lo difícil que es llegar hasta aquí. Van a llenar el campo, vamos a contar con su aliento y va a ser clave para poder pasar", concluyó el madrileño alabando el papel de la afición.