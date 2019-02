Capello: "Hace tres años me dijeron en Brasil que Vinicius era su nuevo talento"

Publicado 18/02/2019 16:04:00 CET

MÓNACO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extécnico italiano Fabio Capello recalcó que ya "hace tres años" cuando estuvo de visita en Brasil le avisaron de que Vinicius Junior era "el nuevo talento" del fútbol del país, aunque él no duda de que en la actualidad "el único genio" es el azulgrana Leo Messi.

"Estuve hace tres años en Brasil en una charla y ya me dijeron que era el talento nuevo de brasil y parece que es así", expresó Capello este lunes ante los medios antes de acudir a la Gala de los Premios Laureus que se entregan en Mónaco.

El exentrenador del Real Madrid calificó al extremo como "muy rápido". "Juega muy bien y tiene talento, le falta un poco el gol, pero puede encontrarlo", admitió.

Sin embargo, tiene claro quien es el gran dominador en este momento. "Messi no es un jugador, es el único genio del fútbol mundial y si no ha ganado Mundiales es porque solo no puede. El fútbol es un juego de equipo y ha hecho todo en los Mundiales, pero solo no puede", remarcó.

Además, Capello también ve con buenos ojos el VAR. "La tecnología es importante, a mí me mandaron a casa por no tenerla en un Mundial. El fútbol la necesita porque los árbitros pueden fallar y la tecnología arregla las cosas", sentenció en referencia al gol que no se concedió a Inglaterra ante Alemania en los octavos de final del Mundial de 2010 y con él al mando de los 'pross'.